Un audit tentera d’expliquer les frais abusifs des magistrats

Dans l’affaire des notes de frais excessives qui a secoué la Ville de Genève à la fin de l’année 2018, toutes les questions sont loin d’être résolues. Qui, au sein de l’administration, aurait dû déceler les abus? Les nouvelles mesures mises en place depuis la parution du rapport de la Cour des comptes, parfois dans l’urgence, sont-elles adéquates? Un audit sur le processus de gestion des frais du Conseil administratif sera prochainement lancé par le maire, Sami Kanaan. Le service du contrôle financier (CFI), souvent cité dans cette affaire, verra lui aussi ses responsabilités clarifiées.

Le magistrat socialiste propose de procéder à une évaluation externe «à la fois rétrospective et prospective autour du processus de gestion des frais professionnels du Conseil administratif». Avec comme objectif de «tirer définitivement les leçons du passé» mais aussi d’évaluer si les nouvelles règles mises en place depuis le 1er novembre 2018 sont adéquates. «En termes de gestion, de suivi et de contrôle», explique-t-il.

Parmi les éléments concrets susceptibles d’être examinés par cette évaluation, figure la mise en œuvre du nouveau règlement sur la gestion des frais du Conseil administratif, établi dans l’urgence après la diffusion du rapport de la Cour des comptes.

«L’objectif est aussi de fournir au successeur ou à la successeure de l’actuel directeur général de l’administration de la Ville, bientôt à la retraite, une base générale adéquate pour l’avenir, ainsi que de contribuer aux travaux actuellement en cours au sein de la Commission des finances, saisie de nombreuses propositions autour de cette thématique.»

Une démarche accueillie avec réserve par l’administration du département des autorités, déjà très touchée par les différents audits – dont celui sur les fonctionnaires (lire ci-contre) – selon nos informations. Le Conseil administratif in corpore, lui, se penchera sur cette proposition dans le courant du mois.

Quid du contrôle financier?

Le rôle du service du contrôle financier, évoqué dès l’émergence du débat sur les frais abusifs des magistrats, sera lui aussi examiné. Celui-ci est chargé de la vérification des comptes, mais également des audits internes effectués au sein de l’administration: il est notamment l’auteur du rapport sur les frais professionnels des fonctionnaires de la Ville dévoilé en décembre. Ce rapport avait révélé de nombreux cas de non-conformité au règlement, souvent pour des raisons de manque de preuves (tickets manquants, etc.)

Le CFI n’aurait-il pas dû contrôler également les frais du Conseil administratif pour prévenir la débâcle? Impossible selon lui: cela reviendrait à auditer son propre patron, puisqu’il est soumis aux ordres de l’Exécutif. Son rattachement direct aux magistrats limite donc son champ d’action. Le service peut en revanche critiquer les procédures de contrôle interne en place, ce qu’il a fait dès 2014.

Pour trancher définitivement sur ce que devrait être le rôle du CFI, l’organe de surveillance externe a été saisi. Il examinera «les démarches passées du CFI dans ce domaine, réelles ou alléguées».

Pas de punition

Une punition? Bien au contraire, assure le maire, Sami Kanaan. La démarche a été décidée de concert avec le responsable du service et vise plutôt à mettre fin au débat. «Elle permettra d’éviter toute ambiguïté à l’avenir et de permettre au CFI de jouer pleinement son rôle en toute indépendance et de manière adéquate», pense le magistrat.

Le Conseil municipal a, quant à lui, manifesté sa volonté de renforcer ce service. Lors du dernier budget, ce dernier a en effet obtenu 260 000 francs de plus de la part des élus, de quoi obtenir quelques postes supplémentaires.

Une fin d'année mouvementée

Au début de novembre, la Cour des comptes publie un rapport musclé sur les frais des magistrats. Courses en taxi, téléphonie mobile et frais de bouche payés par la Ville sont pointés du doigt. Après s’être opposé à trois demandes de la Cour, l’Exécutif finit par accepter ses recommandations et édicte un règlement relatif à ses frais. Dans la foulée, la justice ouvre une procédure pour gestion déloyale des intérêts publics, et procède à une perquisition dans les locaux de l’Hôtel-de-Ville.

Le 13 novembre, une centaine de personnes manifestent avant la plénière du Municipal, rassemblement qui vaudra une amende à ses organisateurs. À la fin de novembre, le magistrat PDC Guillaume Barazzone annonce qu’il ne se représentera pas aux élections municipales et fédérales.

Le Municipal sabre dans les frais des magistrats lors des discussions budgétaires de décembre. L’allocation forfaitaire et de vie chère sont supprimées, les cartes de crédits désactivées.

En décembre, un rapport sur les frais professionnels des employés de la Ville relève de nombreuses irrégularités. CH.D.

(TDG)