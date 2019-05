Un arbre s’abat sur la rue Amiel et provoque d’importants dégâts

La rue porte le nom d’un écrivain qui tenait son journal intime en regardant par la fenêtre. Amiel, il s’appelait. La vision, ce lundi après-midi, est moins contemplative. Sur ce tronçon entouré d’immeubles, faisant la jonction entre les rues Cavour et Délices, non loin du parc Voltaire sur la Rive droite, un arbre de près de 20 mètres de hauteur vient de s’abattre sur le sol, écrasant au passage un véhicule Mercedes (Classe V, 7 places), avant de finir sa course sur le trottoir en face, au pied d’un échafaudage, les branches supérieures se couchant littéralement sur un deuxième véhicule de service, un petit fourgon, par miracle vide lui aussi.

Dans sa chute, le frêne (fracinus excelsior) a embarqué l’éclairage public. Il obstrue à présent la rue comme une barricade, épaisse et infranchissable. C’est que les ramifications sont multiples, un tronc au diamètre généreux et des bras de culturiste tout autour. «Il venait de mettre ses feuilles, quelle tristesse», lâche une dame en l’immortalisant avec son téléphone portable.

La couleur «vert tendre» est bien la seule touche de douceur d’une scène aussi spectaculaire que violente. Les deux chauffagistes qui opéraient dans le secteur ont juste eu le temps de se protéger derrière la sapine qui dévalait du toit (un coffrage en bois leur servant de muret providentiel pour échapper aux éclats). Le chauffeur professionnel a vu l’arbre surgir de la cour intérieure et couper son van en deux en s’enfonçant entre les sièges.

Une cour fermée? Plutôt un goulet permettant au vent de s’engouffrer jour et nuit. Le frêne pousse vite mais est réputé cassant. L’espèce en question s’installe avant les autres, prépare le terrain puis meurt comme le bouleau, résume une dendrologue du lundi passant par là.

Les pompiers engagés sur l’abattage en urgence n’ont guère le temps de raffiner dans la détermination botanique. Ils manient la tronçonneuse, font des tas au bord de la chaussée, fermée dans les deux sens élargis pour les besoins de l’intervention. La police est sur place, les agents municipaux tiennent les badauds à bonne distance. «Comptez deux bonnes heures d’intervention», prévient le premier lieutenant Jean-Pierre Zürcher du SIS. Sur les ondes de sa radio, l’annonce d’une nouvelle intervention en cours, du côté de la rue du Jura, perpendiculaire à la rue de Lyon. Des tôles se décrochent d’un toit et menacent de tomber. Le frêne de la rue Amiel est beaucoup plus lourd. (TDG)