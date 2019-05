Un arbre de plusieurs tonnes s'effondre dans l'Arve

Le peuplier de 30 mètres est couché de toute sa longueur dans l'Arve, à la hauteur de la tour de la RTS, sur le quai Ernest-Ansermet. La forte bise qui a balayé Genève depuis le week-end a eu raison de l'arbre. La chute ne date toutefois pas d'aujourd'hui, mais de lundi après-midi.

Pourquoi le Service d'incendie et de secours (SIS) a attendu trois jours pour intervenir? «Le courant de la rivière devait être faible et nous devions attendre que les rafales de vent cessent pour pouvoir déployer les gros moyens, soit deux grues (qui n'auraient pas supporté des vents à 80 km/h ) et six véhicules», explique le lieutenant Python.

Une quinzaine d'hommes du SIS sont sur place depuis 6 h jeudi matin. Une partie du quai Ernest-Ansermet est fermée au trafic, afin de laisser les secours intervenir.

Et les difficultés sont multiples.«Dans la vallée de Chamonix, la fonte de la neige risque de s'accélérer avec les beaux jours et donc d'entraîner une crue importante de l'Arve et un plus fort courant. L'arbre risquerait alors d'être embarqué par le courant et d'endommager des ponts sur son passage.»

Le deuxième défi est l'immersion de l'arbre, rendant impossible l’engagement direct d'hommes du SIS. Deux bûcherons s'affairent donc à découper l'arbre à partir d'une nacelle. Les plus grosses branches sont peu à peu remontées sur le quai.

Les travaux devraient être terminés d'ici à jeudi soir, mais l'arbre étant en partie immergée, l'opération est complexe. Il est donc difficile pour les hommes du SIS d'estimer la durée de l'opération. (TDG)