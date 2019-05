Un arbitre genevois pour la finale de la Coupe de Suisse

«La finale de la Coupe de Suisse, on ne l’arbitre qu’une seule fois dans sa carrière.» Le Genevois Stéphane De Almeida prend la mesure de l’événement. Dimanche à Berne, il officiera comme arbitre assistant (anciennement juge de touche) lors du match qui opposera Thoune à Bâle.

«C’est une grande fierté de représenter mon canton à ce niveau», confie-t-il. C’est aussi une rareté. Il n’y avait plus eu d’arbitre assistant genevois à ce stade de la compétition depuis 1997. Cette année-là, c’est aussi un Genevois, Claude Détruche, qui officiait en tant qu’arbitre principal. Comme en 2013 avec Stéphan Studer, mais là, les assistants venaient d’autres cantons.

Concilier travail et arbitrage

À 31 ans, Stéphane De Almeida a déjà seize saisons d’arbitrage derrière lui. «J’ai commencé à 15 ans, soit l’âge minimal autorisé.» Arbitre assistant au plus haut niveau suisse dès 2011, puis sur le plan international (FIFA) dès 2015, il officie désormais régulièrement sur les terrains européens.

Surtout, il bénéficie depuis 2018 du statut de semi-professionnel. En effet, l’Association suisse de football (ASF) lui verse un salaire équivalent à un 40%. Treize arbitres sont concernés par cette nouvelle disposition. «C’est une chance, car à notre niveau, il faut une grande disponibilité pour préparer les matches, s’entraîner et arbitrer assez souvent à l’étranger», explique l’habitant de Carouge. Titulaire d’un bachelor en économie d’entreprise, il travaille à 60% dans une banque de la place. «Et j’entame au début de juin une nouvelle expérience professionnelle dans un autre établissement qui me fait confiance et m’offre la flexibilité qui me permettra de continuer à assouvir ma passion.»

«Discipliné et organisé»

C’est dire que Stéphane De Almeida jongle avec son emploi du temps. D’autant qu’il est marié et père de famille. «Il faut être discipliné et organisé», lâche-t-il simplement. Être arbitre de haut niveau, cela veut dire, par exemple, quatre entraînements par semaine, sans compter les matches trois semaines sur quatre. Quand ce n’est pas des tournois ou des rencontres à l’étranger.

«Je m’entraîne le plus souvent seul, mais je suis suivi à distance par un préparateur physique. Je dois respecter son programme. Toutes nos séances sont enregistrées sur une montre fournie par l’ASF (ndlr: il la porte en permanence à son poignet) et elles sont analysées. Si mon entraînement est peu convaincant, on peut me supprimer la convocation pour un match. Mais cela ne m’est jamais arrivé.»

Bien connaître les joueurs

À ces séances s’ajoutent de nombreux visionnements de matches. Car un arbitre prépare sa rencontre comme un joueur ou un entraîneur. Exemple avec cette finale de Coupe: «Il s’agit d’abord d’être prêt physiquement. On est en fin de saison, fatigué, mais il faut être frais, indique-t-il. Ensuite, on lit la presse, les déclarations des joueurs et des coaches. On s’informe sur la composition des équipes. Mais on connaît bien ces footballeurs, on les arbitre plusieurs fois dans la saison. On connaît précisément le profil de chacun.»

Stéphane De Almeida arrivera samedi déjà à Berne, pour un entraînement au Stade de Suisse en compagnie des quatre autres arbitres convoqués. «On discute beaucoup entre nous, c’est aussi une des clés pour un arbitrage de qualité», ajoute-t-il.

Son palmarès s’étoffe

Cette finale sera, à n’en pas douter, un moment fort dans la carrière du jeune trentenaire. Mais sans doute qu’une étape, du moins il l’espère, car il ne manque pas d’ambition: «Mon objectif à long terme, c’est d’arbitrer en Champions League. Je suis déjà dans l’antichambre, en Europa League. Cela ne dépend pas que de moi, mais aussi des arbitres avec lesquels j’officie. Nous devons faire nos preuves, nous sommes inspectés à chaque sortie.»

N’empêche, son palmarès s’étoffe. Il a dernièrement été convoqué lors d’un match de qualification pour l’Euro 2020 (Andorre-Islande) et un autre de Nations League (Biélorussie - Saint-Marin). Des formations modestes, certes, «mais ces rencontres sont des tremplins pour aller plus loin. De même que la demi-finale de Youth League (ndlr: Coupe d’Europe des jeunes) entre Barcelone et Chelsea, à Nyon.»

Du respect pour tous les arbitres

Belle progression en seize ans pour l’ancien junior de l’Academico de Viseu, l’un des clubs «portugais» de Genève, où il a évolué jusqu’en juniors A. «J’y ai aussi entraîné des jeunes, précise Stéphane De Almeida. Mais à un moment, avec les études en plus, je ne pouvais plus tout faire.»

Il a finalement choisi l’arbitrage, qui est petit à petit devenu une passion. Malgré les violences qui, parfois, touchent les arbitres? «C’est dramatique de s’en prendre à un arbitre, comme ce fut le cas à Genève en automne dernier. Mais vous savez, au niveau où j’évolue maintenant, il n’y a pas de violence envers nous de la part des joueurs. Quant aux injures des spectateurs, je ne les entends pas, je suis dans ma bulle, concentré sur mon match. Mais j’ai un profond respect pour mes collègues qui sifflent dans les ligues inférieures.»

Des collègues qu’il inspecte parfois le week-end, pour le compte de l’Association cantonale genevoise de football. Quand son programme, hyper minuté, lui en laisse le temps…

(TDG)