«C’est un long chemin de croix.» Depuis cinq ans, le conseiller administratif meyrinois Jean-Marc Devaud tente de convaincre les douze communes de la Rive droite de réaliser une piscine olympique à Cointrin, près de l’aéroport. Un complexe avec un bassin couvert de 50 mètres, divisible en deux piscines de 25 mètres, dont l’une avec fond amovible, et une pataugeoire. Après un coup d’arrêt en 2016, le projet peut désormais compter sur un apport de 5 millions de francs de la fondation du Casino de Meyrin, qui fait baisser la facture des communes. Elles doivent se prononcer ces prochaines semaines sur le projet.

Le nageur genevois crawle à l’étroit. Il n’existe qu’une seule piscine olympique couverte, aux Vernets, et elle est saturée. «Notre démographie augmente alors que nous sommes déjà en large déficit d’infrastructures», pointe Jean-Marc Devaud, en charge des Finances et des Sports. Il milite pour la création d’un nouveau bassin, à la route de Pré-Bois, sur un terrain de l’État, à proximité du Touring Club. La construction est estimée à 30 millions de francs, les frais d’entretien annuels à 2,5 millions.

Refus en 2016, espoir en 2018

En 2016, ces coûts ont refroidi les douze communes; trois ont refusé de participer. L’élu démocrate-chrétien ne s’est pas avoué vaincu pour autant et a convaincu le conseil de la fondation du Casino de Meyrin, qui a accepté de verser 5 millions de francs à titre gracieux. Ce soutien s’est ajouté à celui de l’Association des communes genevoise, dont le fond intercommunal devrait participer à hauteur de 10%. «Ces apports réduisent la somme à emprunter, on passe de 30 à 22 millions de fr.» Une fondation intercommunale sera créée pour l’opération d’emprunt, la réalisation et la gestion du bassin.

L’amortissement et les charges seront divisés selon une clé de répartition basée sur trois critères: le nombre d’habitants de la commune, sa capacité financière et son éloignement par rapport à la piscine. Meyrin, Vernier et le Grand-Saconnex fourniront le plus gros effort. «Pour Meyrin, cela représente 480 000 francs par an. Près de 440 000 fr. pour Vernier et 200 000 pour le Grand-Saconnex. À nous trois, nous couvrons plus de 60% des frais de fonctionnement.»

Des investisseurs privés participeront également à ces frais, à hauteur de 800 000 francs par an. Parmi eux, la société Swiss Prime Site. Pourquoi ce soutien? «Nous comptons créer une infrastructure d’utilité publique sur les parcelles de l’État (ndlr: à proximité de la piscine mais pas financée par les communes), indique son service communication. Nous avons prévu un projet avec des affectations qui incluent notamment un restaurant, un fitness et des équipements pour la santé.»

La nouvelle mouture du projet doit être discutée en décembre dans les communes. À Vernier, qui avait refusé de participer en 2016, le vent a tourné du côté de l’Exécutif. «Avec l’intervention de cette fondation du Casino, la réduction de nos frais pour le fonctionnement et la création d’une fondation garante de l’investissement, il y a maintenant une vraie opportunité à un coût raisonnable, confie Yvan Rochat, conseiller administratif. Je suis convaincu qu’une piscine olympique est une bonne idée, qui bénéficiera à plusieurs de nos quartiers.» L’Exécutif du Grand-Saconnex, par la voix du magistrat Laurent Jimaja, relève un projet «intelligent». Alors cette fois, Jean-Marc Devaud veut y croire. «Il serait difficilement compréhensible que les communes ne saisissent pas une telle chance. Nous avons un terrain offert bien desservi par les transports publics, qu’on n’a pas besoin de déclasser, on a des partenaires privés. On ne trouvera plus jamais une telle occasion!»

Autre projet en suspens

À Plan-les-Ouates aussi, on rêve d’un bassin olympique. «Nous avions contacté les communes des alentours il y a deux ans, rapporte Fabienne Monbaron, maire. Mais seule Saint-Julien avait fait part de son intérêt…» Le projet a été mis entre parenthèses. «Avec tous les investissements auxquels Plan-les-Ouates devra consentir prochainement pour ses quartiers des Sciers et des Cherpines, ainsi qu’avec les réformes fiscales en cours, impossible de prendre tous les coûts à notre seule charge.»