Un ancien ambassadeur saoudien à la tête de la grande mosquée

Un remaniement à la tête de la mosquée du Petit-Saconnex est en cours, comme nous l’avons révélé ce jeudi. Ahmed Beyari, directeur général saoudien depuis 2012 de la Fondation culturelle islamique de Genève (FCIG), a quitté son poste au début du mois de février. Son contrat n’a pas été renouvelé. Un autre Saoudien s’apprête à lui succéder.

Fahad Abdullah Sefyan, né en 1959, ancien ambassadeur au Nigeria et au Benin, a été choisi directement par le nouveau secrétaire général de la Ligue islamique mondiale (LIM), organe de tutelle du centre. Installé à Genève depuis peu, Fahad Abdullah Sefyan, diplômé en sciences politiques et en communication, n’a pas encore formellement pris ses fonctions, attendant de recevoir son permis de travail.

Il ne parle pas le français, mais il est secondé par un Français d’origine Mauritanienne, Mohamed Levrak, occupant désormais le poste de directeur des relations publiques et de la communication à la fondation. Installé depuis peu à Genève, il est par ailleurs conseiller du secrétaire général de la LIM depuis un an. Auparavant, il a enseigné pendant quatre ans le management interculturel, l’environnement international et l’économie à l’Institut universitaire de technologie de Rouen.

Fin novembre, quatre employés ont été licenciés: deux imams, le responsable de la sécurité et un autre salarié, tous fichés S pour radicalisation par les services de renseignement de l'Hexagone. Depuis, les quatre Français ont décidé d’attaquer la FCIG aux Prud’hommes.

Cette transition reflète la volonté de changement du nouveau secrétaire général de la LIM, Mohammed bin Abdulkarim al-Issa. Il avait clairement annoncé en novembre, dans nos colonnes, vouloir «remettre de l’ordre dans la mosquée». Informé des nombreux problèmes de gestion et de sécurité touchant la grande mosquée depuis des années, il réagissait ainsi: «Mon positionnement diffère totalement de celui qui prévalait auparavant. Je me focalise sur l’intégration et le dialogue. Je veux lutter contre toutes les idées extrémistes, cesser toute collaboration avec des personnes qui portent ces idées et même les dénoncer. Ce ne sont pas que des paroles. Et vous le verrez.»

La recherche d’un nouveau directeur général n’a pas été simple, selon nos informations. Plusieurs personnes en Suisse et à l’étranger ont été approchées depuis des mois, mais ont refusé la mission.

Fin connaisseur de la mosquée depuis sa création il y a quarante ans, ancien employé lui-même licencié, Hafid Ouardiri, actuellement directeur de la Fondation pour l’entre-connaissance, observe cette transformation avec «beaucoup d’espoir». Même s’il est consulté en coulisse par plusieurs acteurs du changement, il ne tient pas à jouer un rôle dans la nouvelle organisation. «Il faut que ce lieu soit habité par un véritable esprit critique, que les décisions soient prises ici, en Suisse, en relation avec la société, sans jamais être imposées ni importées de nulle part.» Prudent, il craint d’assister davantage à des «changements de forme que de fond». (TDG)