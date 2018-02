Un accident en cause un autre: une voiture de police sur le flanc

Le secteur Praille-Acacias-Vernets a vécu deux collisions vendredi matin. L'une, spectaculaire, a renversé sur le flanc un véhicule de police. Survenus en des lieux bien distincts, les deux chocs ont pourtant un lien de cause à effet.

A 8h07, la police a été alertée en raison d'un premier accident, survenu rue François-Dussaud, à proximité du magasin Aligro. Une voiture a renversé un vélo. Heurté au visage, mais sans que son pronostic vital soit apparemment engagé, le cycliste a été conduit à l'hôpital.

S'agissant d'un accident avec blessé, une patrouille de la Brigade routière et accident a été dépêchée sur les lieux. Elle n'y est jamais parvenue. Circulant sur la route des Jeunes en direction du centre-ville avec sa sirène et ses feux bleus enclenchés, la voiture de police, est entrée en collision avec une voiture particulière qui a surgi traversalement de l'avenue de la Praille. Le véhicule d'urgence s'est renversé sur le flanc aux abords du P+R Étoile.

Ce choc s'est produit à 8h18. «Cet accident n'a pas fait de blessé, rassure Jean-Philippe Brandt, au nom de la police genevoise. La conductrice de la voiture particulière est toutefois choquée.»

Toute personne disposant d’informations au sujet de ce second accident est priée de s’adresser à la Brigade routière et accidents au 022 427 64 50. La police dit notamment rechercher «le conducteur d'un poids lourd qui se trouvait immobilisé à l'angle de la route des Jeunes et de l'avenue de la Praille».



