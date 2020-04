Un Rafale de l'armée française de passage à Cointrin

(Source: Facebook/Genève Aéroport)

Certains l'ont entendu mais peu l'ont vu. Lundi en de fin de matinée, le passage éclair d'un Rafale de l'armée de l'air française à l'aéroport de Genève aurait pourtant ravi les spotters qui avec la chute du trafic aérien ont déserté les abords du tarmac genevois. Il était environ 11h, lorsque l'avion de chasse a été autorisé à effectuer un «low pass», un passage bas, au-dessus de la piste 22 de Cointrin.

«Ces manœuvres d'entraînement servent à préparer les pilotes à d'éventuels approche et atterrissage à Genève», explique sur sa page Facebook Genève Aéroport. Plus tard dans la semaine, ce fut au tour d'un Mirage 2000 C de faire une apparition dans le ciel genevois apprend-on sur le compte Instagram de l'aéroport.