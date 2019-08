Un Grand Conseil grognon refuse la gestion 2018 du Conseil d’État

Le Grand Conseil a procédé jeudi et vendredi au long, et parfois fastidieux, examen des comptes de l’année 2018. Si les chiffres eux-mêmes – qui sont excellents – ont été validés, le volet plus politique de la gestion du Conseil d’État a débouché sur un refus par 39 voix contre 19 et 12 abstentions.

Il s’agit là d’un mouvement d’humeur typique du parlement genevois, qui semble composé presque uniquement de partis d’opposition. À ce jeu-là, c’est le MCG qui s’est montré le plus gouvernemental, défendant par la voix de François Baertschi l’approbation. En filigrane, c’est l’affaire Maudet qui a évidemment plombé encore plus cette année l’examen. Mais même sans cet événement exceptionnel, l’exercice aurait sans doute été compliqué pour le gouvernement.

Un résultat record

Pour en revenir aux chiffres, ces comptes affichent un excédent de 220 millions pour des charges globales de 8,5 milliards. «Il s’agit du meilleur résultat depuis 2010», a souligné Nathalie Fontanet, la ministre des Finances. C’est d’autant plus remarquable que le budget prévoyait un déficit de 187 millions. La forte croissance des recettes fiscales est la principale explication de l’écart.

Si tant le oui aux états financiers (88 oui, 5 non et 1 abstention) que le non à la gestion ont avant tout une portée symbolique et démonstrative, il en va autrement des décisions portant sur la réserve conjoncturelle. Car cette dernière permettra à l’État d’enregistrer d’importants déficits ces années prochaines sans que cela ne déclenche le frein au déficit.

710 millions de marge de manœuvre

Entamée jeudi, cette bataille a été rude. Après avoir décidé de maintenir en vie la réserve conjoncturelle (notre édition de vendredi), le parlement devait décider vendredi s’il la dotait de tout ou partie de l’excédent 2018. La droite voulait ne rien mettre de plus que les 600 millions déjà comptabilisés, alors que la gauche entendait ajouter l’entier des 220 millions. Le MCG a finalement décidé que tout, c’était quand même un peu trop et a coupé la poire en deux. C’est par conséquent la proposition initiale de Nathalie Fontanet qui a passé la rampe.

Dès lors, la réserve conjoncturelle se monte à 710 millions de francs. Elle pourrait encore être alimentée par l’éventuel excédent de l’exercice 2019.

Caisse des TPG recapitalisée

Les comptes bouclés, les députés ont encore adopté la recapitalisation de la caisse de retraite des TPG. Une majorité formée de la gauche et du MCG (55 oui, 32 non et 2 abstentions) a largement remanié le projet initial du gouvernement.

Le personnel sauve ainsi la primauté de prestation et ses taux de cotisation actuels. La recapitalisation coûtera environ 130 millions de l’État.