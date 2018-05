Un Grand Atelier pour tous bricoleurs

La bonne nouvelle est annoncée sur le tableau noir de l’atelier: «On a gagné la bourse cantonale du développement durable! Yeah!» Devant trône le stand mobile construit pour la remise de prix qui a eu lieu le 25 mai: un grand A en bois pour le «Grand Atelier». Au 3, sentier des Saules, le local au sous-sol de l’ancienne usine Stern a tout d’un paradis pour bricoleurs. Scie japonaise, ponceuse ou encore un attirail de clefs et de tournevis sont à disposition. Car c’est bien là que réside la particularité du lieu: Le Grand Atelier est un espace mutualisé tout équipé, où tout le monde peut venir réparer, construire ou créer.

«Il y a un fablab (fabrication laboratory) à Genève plutôt destiné à des bricoleurs high-tech. Le principe est le même, mais ici on travaille la matière brute, principalement le bois et le métal», explique Mathieu Dupin, membre du comité. Il improvise avec un sourire un slogan qui résume la philosophie du lieu: «Venez vous salir les mains à l’atelier en luttant contre la surconsommation et l’obsolescence programmée.» Ici, on surfe sur la vague «do it yourself» (fais-le toi-même), mais on préfère faire ensemble. Un espace différent est dédié au bois, au textile, au métal ou au vélo, et environ dix personnes peuvent bricoler simultanément. Les prix sont volontairement bas: comptez 20 francs de l’heure, 5 francs si vous êtes membre, et 40 francs de l’heure si vous souhaitez être coaché.

Oser se lancer

On doit l’idée de ce centre de bricolage autonome à Harold Bouvard. Artiste et ébéniste de formation, il ouvre un premier atelier en 2015 dans la zone industrielle du Lignon, avec l’idée de faciliter l’accès au bricolage pour les personnes qui manquent de place, de temps ou de technique. «Mais à Genève, on a du mal à oser franchir les portes, il fallait donc être au plus près de la population pour les y encourager», explique Florian Kettenacker, président de l’association. C’est chose faite en octobre dernier avec un déménageant au cœur de la Jonction. «C’est temporaire, explique-t-il. Le Grand Atelier recherche de nouveaux locaux, qui pourraient permettre des extensions du projet. L’idéal serait, par exemple, de pouvoir se rapprocher d’une ressourcerie, comme Matériuum, pour avoir côte à côte la matière à disposition et l’espace de travail.»

Pour novices ou experts

Pour conseiller si besoin, Tom, Aurélien et Mathieu sont présents. Ils sont jeunes, la trentaine environ, et tous sont bénévoles. «On recherche d’autres passionnés pour compléter l’équipe et étendre les heures d’ouverture! Faire tourner l’atelier demande beaucoup d’énergie et même des sacrifices, mais on y croit, lance Mathieu. On veut montrer que le bricolage n’est pas réservé aux initiés et qu’Ikea n’est pas la solution à tout. Il n’y a rien de plus gratifiant que de créer de ses propres mains.»

Ce n’est pas Mirou ElmayLakhoua qui dira le contraire. La fondatrice de la marque Des Gens Bien crée des objets ludiques et décoratifs. La trentenaire est reconnaissante: «Harold m’a tout appris en termes de bricolage!»

«L’atelier s’adresse à tous les publics, qu’ils soient novices ou expérimentés», précise Mathieu. En ce moment, une jeune femme retape la table de sa grand-mère, un financier crée des œuvres d’art à partir de grilles métalliques, tandis que d’autres viennent réparer leur vélo à moindres frais. «On leur apprend à souder, à braser du laiton avec un chalumeau ou à utiliser une scie à ruban. Tout est possible.»

Et la bourse? «C’est avant tout une belle reconnaissance», explique Florian Kettenacker. Le Grand Atelier, qui fourmille de projets, comme des cours, partagera avec Agrosustain, deuxième lauréat de la bourse, la somme de 30 000 francs. Cet argent leur permettra surtout de s’équiper en matériel professionnel, jusque-là prêté par Harold Bouvard.

(TDG)