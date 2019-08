Un EMS s’agrandit grâce à des pièces préfabriquées

En à peine trois jours, l’établissement médico-social La Méridienne, créé en 1978, aura complètement changé. Celui-ci est en plein travaux d’extension, et le choix s’est porté sur une préfabrication dite «lourde». Une manière de procéder moins chère et plus rapide qu’un mode de bâtir traditionnel.

Les parois (comportant portes et fenêtres) servant à cette extension ont été en partie construites à Lucerne, puis livrées et assemblées à Conches, lieu où se trouve La Méridienne. Les travaux dédiés à l’ajustement de ces pièces préfabriquées vont durer seulement trois jours. La structure de l’édifice sera donc prête, mais tous les aménagements intérieurs restent encore à faire, de même que le revêtement qui doit parachever l’EMS. Le bâtiment ne sera habitable que dans six mois.

Depuis 2013, La Méridienne a changé de cap. Elle n’est plus un EMS traditionnel mais accueille désormais des adultes de tout âge atteints d’un trouble psychiatrique avec une perte importante d’autonomie, pour des séjours qui ne durent généralement que quelques années. La vocation de l’établissement est de servir de transition entre un milieu hospitalier et les foyers socio-éducatifs.

La décision d’agrandir a été prise il y a plusieurs années, «parce qu’il y a une réelle demande», explique Lucie Vercasson, responsable du service d’accompagnement. L’EMS passera de 18 à 29 lits une fois les travaux finis. L’autorisation pour cette extension a été obtenue en 2016 et le chantier a commencé en mars dernier.

En attendant la fin des travaux, prévue pour mars-avril, Jean-Philippe Lecour, directeur de l’EMS, a loué une salle à proximité pour y transférer certaines activités. «Cela nous permet de nous distancer des travaux», commente Lucie Vercasson. Elle explique de plus que les trajets rendent la vie à l’EMS plus dynamique.

Luca Falcione, l’un des architectes du projet, raconte que de nombreuses contraintes ont déterminé le déroulement des travaux. L’établissement tenant à garder son ambiance chaleureuse (le bâtiment actuel est une simple villa), l’équipe de l’EMS a opté pour une construction boisée. Or, les établissements médico-sociaux sont soumis à des lois strictes pour ce qui est de la sécurité incendie.

Bien qu’en apparence simple, il s’agit donc d’un chantier ayant demandé énormément de planifications. L’établissement, fier de son approche communautaire et presque familiale, ne pouvait pas se permettre de fermer ses portes, même temporairement. C’est pourquoi il a choisi ce mode d’extension préfabriquée.