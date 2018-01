Uber multiplie les partenariats avec des entreprises locales

Pouly pourrait bien vendre un nombre record de galettes des rois ce jeudi, cinq jours après l’Epiphanie. Et pour cause, le plus grand boulanger du canton s’est allié avec Uber dans une opération marketing inédite. Les utilisateurs actifs de la multinationale en Suisse romande – 250 000 personnes – ont reçu un e-mail comme quoi ils pourront recevoir à la mi-journée une galette gratuitement. Livrée par Uber.

Entre 11 et 15 heures, un bandeau apparaîtra sur l’application du groupe qui met en lien chauffeurs et clients. Si vous êtes gourmand et que vous avez faim, vous cliquerez. Avec un peu de chance, une friandise atterrira chez vous. Une vingtaine de chauffeurs ont été mobilisés à Genève et Lausanne, leurs trajets seront payés par le boulanger.

Marketing de communauté



Un coup marketing nouveau pour Pouly mais tout à fait habituel chez Uber. Pour la fête de l’Escalade, un partenariat similaire avec le chocolatier carougeois Rohr a fait un carton. Les années précédentes, c’est Martell qui avait été choisi. Pour la Saint-Valentin, Uber s’est associé avec le fleuriste Wuillemin. Le géant américain a pu aussi livrer des sushis genevois, des sapins de Noël durables, des sacs de maraîchers, des éclairs du confiseur Boillat, des jus de fruits. On l’a vu récolter des vêtements pour les réfugiés et, chaque été, il se mue en distributeur de glaces à travers la planète. Des opérations peu coûteuses qui font un tabac.

La Tribune de Genève a recensé une trentaine de partenariats de ce genre dans le canton depuis l’arrivée d’Uber en 2014. À chaque fois, Uber s’associe à une PME locale. Une vingtaine de minutes aurait suffi pour convaincre Pouly de lancer l’opération «UberRoyal». Combien de galettes offrent-ils? Le boulanger ne communique aucun chiffre.

Côté Uber, on se montre plus loquace. «On veut mettre en avant notre savoir-faire logistique au-delà du transport de personnes», indique Eric Roditi, responsable marketing chez Uber en Suisse romande. «Et renforcer notre ancrage local et notre légitimité.» L’entreprise disruptive demeure controversée, partout dans le monde. «Un co-branding gagnant - gagnant», selon Bertrand Saillen, directeur associé de la société de marketing Debout sur la Table. «Pouly profite de la communauté d’Uber et Uber se rappelle au bon souvenir de ses clients en augmentant son capital sympathie, c’est du marketing de communauté.»

Uber emploie une douzaine de personnes en Suisse romande. Un atout là où d’autres leaders du Web brillent par leur absence. Pour rencontrer un représentant d’Airbnb, cette plate-forme de location et de réservation de logements de particuliers en verve, il faut se rendre à Berlin.

Trois ans après ses débuts sur l’arc lémanique, Uber continue de croître à tout va. Entre décembre 2016 et décembre 2017, le nombre de courses gérées par le groupe a doublé entre Genève et Lausanne.

Durant la nuit de la Saint-Sylvestre, il y a enregistré 15 000 requêtes, surtout entre 2 h 15 et 2 h 45 du matin, des données qui correspondent à un samedi prisé. Sous d’autres cieux, le réveillon se démarque davantage et les gens fêtent plus tard dans la nuit. Selon une étude du cabinet 6T, la plupart des clients d’Uber sur l’arc lémanique sont des résidents romands là où les taxis transportent une part plus importante de touristes.

Les défis des chauffeurs



Face aux critiques des syndicats et des taxis (le statut des chauffeurs utilisant l’application est controversé, la concurrence du géant a été perçue comme illégale), Uber a annoncé fin 2017 renoncer à son offre pour conducteurs amateurs – dite UberPop, qui n’a jamais été proposée à Genève – en Suisse pour se concentrer sur UberX, une solution qui recourt à des professionnels.

Un choix d’autant moins évident qu’Uber peine à recruter de nouveaux chauffeurs, les barrières administratives à l’entrée demeurant importantes. Des dizaines de candidats espèrent obtenir le permis professionnel cette année mais rien n’est moins sûr, selon Alexandre Molla, directeur d’Uber en Suisse romande. Le groupe collabore avec un millier de conducteurs actifs à Genève et Lausanne, un chiffre qui se stabilise. Les chauffeurs, qui réaliseraient une moyenne de 40 francs de chiffre d’affaires par heure, se montrent toujours plus disponibles sur la plate-forme d’Uber.

L’algorithme de la multinationale et une intense communication avec les chauffeurs permettent de pallier les manques. Les conducteurs sont invités à se connecter le week-end en soirée, lorsque l’application est courue. «Les chauffeurs sont nos premiers clients, indique Eric Roditi. Leur satisfaction est essentielle.» Malgré l’augmentation des courses, les temps d’attente pour une course restent courts, dans les centres-villes. (TDG)