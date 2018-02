Trop de seniors isolés! Il faut doper les synergies

«L’offre existe pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, mais quantité de bénéficiaires potentiels n’y ont pas accès par manque de communication entre les acteurs du troisième âge.» C’est ce qui ressort d’un récent rapport de la Plateforme des aînés de Genève. Constituée d’une soixantaine d’associations et d’institutions publiques, cette structure veille, depuis 2005, aux intérêts du troisième âge. Lors d’un débat sur la place des seniors dans le canton, organisé lundi par cette même Plateforme, les six candidats au Conseil d’État présents ont, eux aussi, relevé ce manque de dialogue et appelé à renforcer les synergies (nos éditions d’hier). La coordination entre acteurs est vraiment déficiente, pointe du doigt Jacqueline Cramer, vice-présidente de la Plateforme: «Nous avons fait un large inventaire. On ne manque pas de prestations pour combattre cet isolement… mais elles sont beaucoup trop atomisées! Chacun travaille dans son petit îlot. Résultat: trop de professionnels méconnaissent les offres disponibles.»

750 aînés isolés

Cette carence de transmission d’informations est d’autant plus préoccupante qu’environ 750 aînés souffrent d’isolement à Genève. «Une épidémie de solitude», selon les termes du conseiller administratif verniolan, Thierry Apothéloz. Pas moins de 10 000 retraités seraient, en effet, menacés. Une information, révélée au printemps 2014 par la Tribune de Genève, qui continue à interpeller. «La solidarité existe. Or, ce fléau n’est pas facile à détecter. Les gens souffrant d’isolement osent peu en parler. Ils ont leur fierté et pensent pouvoir s’en sortir tout seul. Cela complique la tâche des intervenants face à cette détresse qui n’est pas sans coût pour la société», observe Yves Perrot, président de la commission sur l’isolement de la Plateforme. Celle-ci n’en est pas à sa première initiative sur la question; elle a déjà publié un rapport en mars 2014, puis organisé une journée de réflexion et de partage d’expériences, en novembre 2015. «C’est la découverte du cadavre d’un homme dans son logement des Acacias en 2005, plus de deux ans après son décès, qui nous a secoués, indique Yves Perrot. Ce tragique destin nous interroge tous!»

Casser les barrières

L’acte trois de la Plateforme se présente aujourd’hui sous la forme d’une brochure de recommandations intitulée «Tisser la toile». «Les seniors isolés, c’est une chose; faire travailler les associations ensemble, c’en est une autre. Nous devons réussir à pérenniser leur coordination et à désigner des personnes référentes qui rassemblent les communications, ambitionne Janine Berberat, présidente de la Plateforme. Un chantier de longue haleine, mais avec des gens de bonne volonté.» Membre de la commission sur l’isolement de la Plateforme, Claudio Testori en ajoute une louche: «Les échanges d’informations entre professionnels peuvent favoriser une meilleure évaluation des risques d’isolement. On doit passer d’une coordination simple à une coopération.» Casser les barrières entre les partenaires du social et de la santé motive, pour sa part, Yves Perrot: «Ils ont des réticences à partager des données. Il faudrait organiser des cours et un vocabulaire commun; assouplir aussi la loi, car les différents secrets professionnels et médicaux ne favorisent pas les ouvertures.» «Les incompatibilités tenaces des secteurs de la santé et du social» ont aussi été constatées lors du débat de lundi. Et cela n’est pas sans conséquence sur les gens du terrain, observe Janine Berberat: «Il n’y a pas que les seniors qui souffrent de solitude. Les professionnels qui les entourent se sentent trop souvent livrés à eux-mêmes.» Ils sont aussi désorientés par «les politiques farfelues venues des technocrates d’en haut», reproche Jocelyne Haller. La spécialiste du social d’Ensemble à Gauche préconise «de privilégier l’écoute».

Echanges d'appartements

Lutter contre l’isolement est aussi une affaire personnelle, selon la Plateforme: «Les gens devraient mieux penser à leur grand âge, et élargir leur horizon avec des amis plus jeunes… et vivant près de chez eux. À 90 ans, son cercle géographique se réduit comme peau de chagrin.» Claudio Testori s’attaque, lui, à la problématique de l’habitat: «On doit concrétiser l’idée des échanges d’appartements dans un même immeuble entre familles et personne âgée. Celle-ci intégrera un plus petit logement sans être déracinée.» L’enjeu dépasse nos frontières: le Royaume-Uni a ainsi nommé un ministre de la solitude pour restaurer les liens. En Suisse, ce défi passe notamment par les chaînes téléphoniques cantonales de Pro Senectute. Genève a rejoint ce «lien social au bout du fil pour les seniors» - 022 807 05 65 - en 2013. (TDG)