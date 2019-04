Trois socialistes quittent le Conseil municipal d’Onex

Mardi soir, les conseillers municipaux socialistes Daniel Fino, Daniel Cattani et Francisco Gonzalez ont annoncé leur démission pour le 15 juillet. Le premier est élu depuis dix-sept ans, le deuxième est conseiller municipal depuis seize ans et le dernier depuis cinq ans. Ils seront remplacés par trois jeunes: Laurent Vogler, Patrick Struchio et Binta Diop. Ces derniers auront ainsi huit mois pour faire leurs armes avant de se présenter aux élections municipales qui se dérouleront au printemps 2020.

«On peut voir ça comme une stratégie électorale, mais pour nous il s’agit plutôt d’un passage de témoin entre ancienne garde et nouvelle génération, indique Francisco Gonzalez. Nous avons la chance d’avoir une relève intéressée et motivée. Il faut lui laisser la place.»

L’élu précise que ces futurs conseillers municipaux assistent depuis plusieurs mois, à tour de rôle, aux séances de l’hémicycle, afin de se préparer. «Il est important qu’ils sachent ce qui les attend et qu’ils soient prêts lorsqu’ils prendront leur fonction. Par la suite, nous resterons présents et disponibles pour les aider.» Francisco Gonzalez précise que cette stratégie de démission préalable aux élections découle d’une volonté de la section onésienne du PS et qu’il ne s’agit pas d’un mot d’ordre du parti cantonal (TDG)