Trois prix décernés aux plus beaux magasins genevois

Chaque année, le Canton de Genève organise une compétition entre enseignes afin de sélectionner la plus belle vitrine, le meilleur accueil et, nouveauté, un magasin avec moins de trois ans d’activité. Berence, boutique de mode sise au quai des Bergues, remporte le Prix de l’accueil. La boutique de prêt-à-porter pour enfants Tricosa, à Genève depuis plus de soixante ans, celui de la plus belle vitrine.

La directrice Virginie Surdez est ravie du résultat: «C’est vraiment gratifiant pour notre décoratrice. Elle a 75 ans et travaille toujours. On lui a fait un beau cadeau pour lui montrer notre reconnaissance.» Pour elle, le plus important est de participer à l’embellissement de la cité. «C’est grâce aux petits commerçants qui s’appliquent à faire de belles vitrines que la ville devient attractive. D’ailleurs, certains touristes s’arrêtent devant le magasin pour le prendre en photo.»

La petite pépite 2019 est la découverte Nath&Jul, au boulevard Saint-Georges, qui a remporté le Prix de la jeune pousse. La gérante a empoché la jolie somme de 7000 francs. Ouverte en juillet dernier, cette boutique vend des articles de décoration, de la papeterie, des couronnes de fleurs séchées, des habits pour femmes et bébés, des bijoux et des savons. Le tout dans un style «homemade». Chaque pièce est dénichée par la propriétaire, en quête de créateurs originaux.

«À la base, j’étais dans les assurances, je me suis reconvertie dans la vente d’objets déco à la naissance de mon premier fils, Julian, il y a six ans. D’où le nom Nath&Jul», indique Nathalia Aymard-Mangia.

C’est avec étonnement qu’elle évoque son prix. «Je ne m’attendais pas du tout à gagner. Je suis touchée par le fait que des personnes aient voté pour moi.»