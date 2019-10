Trois pompiers du SIS ont failli mourir dans l'incendie de Satigny

Cellule de débriefing mise en place

Le commandant du SIS, Nicolas Schumacher, commente l’intervention périlleuse de Satigny. «L’effondrement des structures en feu figure parmi les situations que l’on redoute le plus, déclare-t-il. Chaque année, on compte dans nos rangs plusieurs blessés, victimes de chutes diverses et de brûlures. Pour autant, le dernier effondrement majeur auquel nous avons dû faire face est ancien. Il remonte à novembre 1999: deux collègues ont été pris ce matin-là sous les décombres d’une halle de gymnastique à Cologny. Mais le bilan, alors, a été plus léger que celui de mercredi soir. Notre chance est d’être bien organisés sur les lieux d’une intervention. Nous avons du personnel formé, capable de réagir vite et de prendre les bonnes décisions, en priorisant le sauvetage des collègues. On entraîne nos collaborateurs à ce genre de situation.



Une instruction particulière est donnée aux sauveteurs pompiers. Ils sont aussitôt alarmés et embarquent dans la tonne RIT (pour rapide intervention team). Immédiatement, toute une chaîne se met en branle. Une cellule de débriefing a été organisée durant la nuit pour la section concernée, ainsi que les opérateurs de la centrale d’alarme. On accompagne ensuite le collègue blessé jusqu’à ce qu’il soit totalement rétabli. En parallèle, bien sûr, il s’agit pour nous, sitôt le sauvetage réalisé, de reprendre la main du sinistre, de bloquer son évolution, d’éviter qu’il ne se propage. Ce qui fut fait, mercredi soir à Satigny, grâce à une collaboration efficace à tous les échelons.»







ThM