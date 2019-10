Trois heures avant le match, une vague verte éclabousse le centre-ville

Non, il ne s’agit pas des résultats des élections au Conseil national de ce dimanche. Les écolos espèrent naturellement réaliser de fortes avancées. Mais, cet après-midi, la vague verte est celle des supporters irlandais, venus soutenir leur équipe face à la Nati. L’issue est incertaine. Le Danemark et l’Irlande sont en tête, avec 12 points. Pour la Suisse, battue par l’équipe danoise samedi, l’enjeu est de taille.

Au Mulligan’s, pub irlandais du quartier de Saint-Gervais, il y a foule. Le café est plein à craquer. Les serveurs ne savent plus où donner de la tête. La bière coule à flots. Des dizaines de fans chantent à tue-tête, dehors. Interrogé sur son pronostic, Declan, 59 ans, pose son verre de bière. Et il reste prudent: 1-1. Il est arrivé de Londres dimanche soir et me montre son insigne du club de fans. Et que pense Michelle, 31 ans, accourue de Cork, la ville irlandaise du sud? «Trois à un pour l’Irlande. Nous allons gagner, c’est sûr!» Son mari, Jamie, prédit un score plus étriqué: 1 à zéro. C’est aussi l’avis de Ben, 15 ans, venu de Dublin avec ses parents, Geoff et Catherine, tous deux âgés de 38 ans. Si sa mère estime aussi que l’Irlande va l’emporter, par 2 à 1, le père est le seul supporter croisé devant le pub à prédire une victoire de la Suisse. «Notre équipe n’est pas très bonne, ces temps», lâche-t-il.

Supporters confinés

Eoin, 30 ans, et son copain Danny, 34 ans, optent aussi pour un match nul. «Nous sommes arrivés hier et partons demain pour Cork, via Nice», précisent-ils. Ils sont encore sobres: jus d’orange et Coca-Cola. Mais la fièvre commence à monter. Et ces deux hommes ne manquent pour rien au monde les matches de leur équipe. «Nous sommes rendus jusqu’en Géorgie. Pour nous, ces déplacements sont plutôt chers. Nous commençons donc la soirée en buvant plutôt des sodas».

Les assoiffés vont ensuite loucher sur la noire Guinness, la sombre Murphy’s et la brune Kilkenny. Sauf Geoff et Catherine: «nous buvons une bière suisse!» Tant Jamie, Michelle, Ben, Eoin, Danny, Geoff ou encore Catherine découvrent la ville. «C’est même la première fois que nous venons en Suisse! Bon, nous ne sommes pas trop dépaysés, avec cette pluie. En Irlande, nous sommes habitués», dit Catherine. La police n’a pas pris de mesures plus imposantes que celles qu’elle prend habituellement. Cars situés un peu à l’écart, accompagnement de supporters.

Surveillance aux alentours du stade. Les fans de l’équipe nationale seront canalisés sur la tribune nord. Ceux de la verte Irlande confinés au sud, dans les secteurs V, W et X. Le coup d’envoi? 20 h 45.