Trois ans de prison pour une agression sexuelle

En mars, un homme a été jugé pour tentative de viol sur une femme ivre. L’agression sexuelle a eu lieu en 2016 à Plainpalais dans le hall de l’immeuble où vivait la victime. Le prévenu, qui n’a pas d’inscription au casier judiciaire, a écopé de 3 ans de prison. Les juges ont suivi l’expertise, qualifiant le risque de récidive sexuelle de moyen et estimant que l’accusé, souffrant d’un grave trouble mental, devait suivre un traitement. Défendu par Me Valérie Pache Havel, l’homme, condamné à payer 10'000 francs de tort moral, a fait appel.

Me Robert Assaël soutient la victime avec Me Juliette Platania: «Ma cliente, terrorisée et en larmes, a été sauvée par des tiers. Ils ont vu l’agresseur la plaquer contre l’ascenseur et ont frappé contre la porte vitrée de l’immeuble, ne pouvant entrer sans le digicode. Cela a mis fin à l’agression. Tout au long de la procédure, le prévenu a fait du slalom avec la vérité. Il a même inventé des actes qui n’ont pas eu lieu, comme par exemple qu’il y avait eu des rapports sexuels complets.»

Postulat de culpabilité?

Avant le procès, l’affaire a donné lieu à une passe d’armes entre la défense et l’experte: le prévenu, qui a toujours réfuté les accusations, reprochait à l’experte d’avoir fait son travail en statuant que les faits avaient été commis. Me Pache Havel a donc demandé la récusation de la psychiatre. En vain. «Nous partons du principe que les faits sont réalisés lorsque nous expertisons un individu, écrit l’experte. Sinon il n’y aurait pas d’expertise. Il s’agit d’un postulat.»

La justice refuse d’écarter l’experte et son travail: «Les experts psychiatres n’ont pas tenu sa culpabilité pour acquise», relève la Cour de justice. Ils citent l’expertise contenant des précautions comme «si ces faits reprochés devaient être avérés […] Toute évaluation du risque de récidive ne peut se concevoir qu’avec le prérequis que l’expertisé est coupable des faits reprochés et n’est donc valable que dans ce cas-là.»

Une maladresse

En février, le Tribunal fédéral a estimé tout au plus que l’experte a été un peu maladroite en parlant de postulat mais qu’elle entendait en fait parler d’une simple hypothèse. Pas de quoi la récuser.

Pour Me Assaël, «le TF a considéré que le mot «postulat» était certes maladroit, car trop affirmatif, mais que le prévenu joue sur les mots, car il ressortait que l’experte n’a pas considéré qu’il était coupable, devant émettre cette hypothèse. Cela met en évidence la difficulté de la tâche de l’expert. En effet, il devait dire si le prévenu avait la capacité d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation, alors qu’il contestait les faits. Cela étant, l’expertise n’est pas critiquable.»

Me Pache Havel explique que son client a fréquenté le milieu de la nuit comme DJ pendant une vingtaine d’années: «Il a plongé dans l’alcool et les drogues dures. Il est aujourd’hui abstinent mais les séquelles de ses excès subsistent. Il conteste les faits reprochés et affirme qu’il ne s’est jamais rendu dans le hall de cet immeuble. Quant aux témoins, leur crédibilité est douteuse vu leurs déclarations contradictoires.»