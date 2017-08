Trois Français arrêtés en Belgique après le braquage d’un horloger à Genève

Cinq jours après le braquage d’un créateur horloger situé en Vieille-Ville, d’intenses recherches ont permis d’arrêter dimanche trois suspects à Anvers (Belgique), haut lieu du commerce diamantaire mondial.

Mardi 8 août, vers 18 h, deux malfrats armés se sont attaqués à une enseigne de luxe située à deux pas d’un poste de police et du Palais de justice. Sous le regard des caméras de surveillance du commerce, ils ont réussi à s’emparer de la collection du créateur, composée de pièces exceptionnelles, chacune valant plusieurs dizaines de milliers de francs.

Difficile de revendre ces montres sous le manteau, d’autant plus que certaines disposent de vis spéciales afin d’éviter que n’importe qui puisse les démonter. Ce butin en main, les braqueurs ont pu prendre la fuite malgré un important dispositif policier.

Les enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme et le procureur chargé de la procédure, Gregory Orci, ont visiblement employé les grands moyens pour les retrouver. «Une intense coopération entre les Ministères publics et services de police genevois, belges et français a permis la mise en œuvre d’une opération de police à Anvers, le dimanche 13 août. A son issue, trois individus de nationalité française ont été arrêtés et toutes les montres dérobées, soit 65 pièces, retrouvées», a annoncé ce lundi, dans un communiqué, le Ministère public.

Selon nos informations, ces personnes sont connues défavorablement des services de police français. Une demande d’extradition des suspects va être demandée, «afin de déterminer leur degré d’implication dans le braquage». (TDG)