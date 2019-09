Très peu de Genevois recourent aux autotests VIH

Genève est le canton suisse le plus touché par le VIH. Environ 4000 personnes vivent avec le virus, soit 1% de la population genevoise, selon les données 2017 de l’Office fédéral de la santé (OFS). Au niveau national, quelque 20 000 personnes sont porteuses du VIH, mais un cinquième des personnes infectées ignoreraient leur état.

Lutter contre la maladie, c’est aussi diagnostiquer le plus grand nombre de personnes infectées. Afin d’étoffer l’offre de dépistage, Swissmedic autorise dès le 19 juin 2018 la vente d’autotests VIH dans les pharmacies suisses. Il a fallu attendre trois mois pour les voir sur les étagères, mais on en trouve désormais plusieurs modèles, dont le prix varie entre 20 fr. et 49 fr. 90 . Pourtant, un an après leur mise en vente, ces kits s’écoulent très mal à Genève.

Des ventes minimes

On est loin de se bousculer pour en acheter. À Florissant, une pharmacienne raconte, surprise, avoir vendu trois dispositifs seulement. Au Quai du Mont-Blanc, un pharmacien décompte deux ventes et à la pharmacie du Bourg-de-Four, seuls sept kits ont été écoulés depuis janvier. «On pensait que les jeunes en achèteraient davantage!» commente une pharmacienne à la Servette. La pharmacie de la place du Cirque fait figure d’exception, puisqu’elle a écoulé 30 kits en un an. «C’est l’autotest que nous vendons le plus. Les clients prétextent souvent qu’ils l’achètent pour un proche», explique Pierre Alban Baurier, pharmacien.

Difficile d’obtenir des chiffres globaux pour le canton: les entreprises ne communiquent aucun détail sur leurs ventes. Pharmacie Plus, qui propose deux tests de dépistage, déroge à la règle. «Nos huit pharmacies à Genève ont au moins un autotest VIH en stock. Nous avons vendu un peu plus de 120 emballages en dix mois», précise David Conne, directeur général, soit une moyenne de 1,5 test vendu par pharmacie et par mois.

Les grandes surfaces, comme Coop, Migros ou Manor en commercialisent également depuis ce printemps. Les employés n’ont pas reçu de formation particulière. Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, confirme qu’il s’agit d’un «marché de niche.» «Ce qui est important, c’est de mettre ce test à la disposition de la clientèle, pas de réaliser un chiffre d’affaires faramineux. Ce produit s’inscrit plus dans le cadre de l’engagement de Migros pour la santé des Suisses que dans une démarche commerciale.» On imagine toutefois difficilement que les tests restent à terme sur les étals des grandes enseignes s’ils ne se vendent pas.

Le VIH ne ferait-il donc plus peur? Comment expliquer ces faibles chiffres? La peur de la stigmatisation d’abord. «Passer à la caisse avec un autotest VIH reste un acte tout sauf anodin, note Alexandra Calmy, responsable de l’Unité VIH aux HUG.» La commande en ligne de tests certifiés, qui permet un dépistage en toute discrétion, semble davantage convaincre. «Nous constatons que 99% des ventes de ce test se font sur le site et non en magasin», relève Sofia Conraths, chargée de communication chez Manor.

Découvrir seul le résultat

Pour Christian, 60 ans, la faiblesse de l’autotest est précisément l’absence d’encadrement médical immédiat. «J’aurais trop peur et mille questions sans réponses, si je découvrais un résultat positif seul chez moi.» Ce point avait largement fait débat avant la mise en vente du kit. Mais le dispositif très simple, qui consiste en l’analyse en une quinzaine de minutes d’une goutte de sang, n’a pas provoqué la vague de suicides que certains politiciens ou médecins du pays craignaient tant. Une hotline lancée par les laboratoires Mepha et Biosynex est disponible 24 heures sur 24 depuis le 1er septembre afin de répondre à toute question éventuelle ou à un besoin de parler. Elle est gérée par la Main Tendue, joignable au 143, en coopération avec l’Aide suisse contre le sida et Santé sexuelle suisse. Depuis un an, l’association a reçu «moins d’une vingtaine d’appels en Suisse romande concernant les autotests VIH. Aucun appel ne concernait un résultat positif. Ce sont en grande majorité des hommes qui nous ont contactés, certains après avoir eu un rapport avec une prostituée. Ils souhaitaient surtout s’assurer de la fiabilité de l’autotest, en cas de résultat négatif», précise Yaël Liebkind, directrice.

Autre piste possible: le manque de communication. «Je n’avais aucune idée que des autotests VIH étaient vendus en Suisse!» s’étonne, comme beaucoup, Camila, 25 ans. Aline l’ignorait aussi et compte désormais en faire un. «Je trouvais le test à l’hôpital trop cher.» Outre des affiches et flyers placardés dans les pharmacies et les services hospitaliers, aucune grande campagne publicitaire, à l’instar de ce qui se fait pour les tests de grossesse, n’a été diffusée auprès de la population. L’entreprise pharmaceutique Mepha nous indique ne pas avoir réalisé de publicité TV pour son kit par «manque de budget».

«L’autotest VIH ne semble pas être entré dans les mœurs, reconnaît Alexandra Calmy. Je ne sais pas si son prix a une influence. On compte sur les doigts d’une main le nombre de patients ayant contacté notre Unité en raison d’un test douteux, ou positif. Mais cela ne remet en rien en question son intérêt! Il ne faut pas oublier toutes les personnes, que nous ne rencontrons pas en tant que médecin, mais qui ont fait le test chez elles, et dont le résultat est négatif. Un test négatif est aussi une information importante! L’essentiel reste que le maximum de personnes connaissent leur statut sérologique.» Tous les professionnels de la santé et les associations contactés sont unanimes: l’autotest VIH est une option supplémentaire de dépistage et de ce fait, est une bonne chose.

«Plus globalement, même si le taux de dépistage augmente en Suisse, beaucoup de gens ne se sentent toujours pas concernés par le VIH, alors que certains en sont porteurs», affirme Florent Jouinot, coordinateur romand de l’Aide suisse contre le sida. «Pour les jeunes, le virus est une affaire de vieux et pour les vieux une affaire de jeunes. Un gros travail d’information et de prévention doit être poursuivi.» Il regrette aussi le peu de données disponibles. «Nous militons depuis plus de dix ans pour que les enjeux de santé sexuelle soient mieux pris en compte dans l’enquête suisse sur la santé, réalisée tous les cinq ans, afin d’avoir des données claires.»

Délai trop long?

Pour Florent Jouinot, la fenêtre sérologique de trois mois, c’est-à-dire le temps nécessaire après un rapport pour exclure une infection VIH par le biais d’un autotest, est trop longue pour «des hommes qui ont des rapports avec plusieurs partenaires masculins. Le kit n’est pas non plus destiné aux personnes sous PrEP (ndlr: médicament préventif), qui doivent être suivies et régulièrement dépistées. Les personnes qui ont des rapports en dehors ou en marge d’une relation de couple sont celles qui devraient particulièrement être sensibilisées, a fortiori si les partenaires sont originaires de pays à haute prévalence. Le dispositif est intéressant pour ceux qui souhaiteraient éviter de faire un dépistage chez leur médecin ou dans un centre. Ces autotests ne détectent toutefois pas les autres IST.»

L.F.