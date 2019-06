Trente-trois ans après le début du projet, Corsier inaugure son écoquartier

Plus de trente ans et presque dix législatures. Voilà ce qu’il aura fallu à l’écoquartier de Prés-Grange, à Corsier, pour sortir de terre. Les 44 nouveaux logements – 24 appartements, 17 duplex et 3 studios – ont été inaugurés en grande pompe mardi soir en présence d’Antonio Hodgers, président du Conseil d’État.

Pour l’occasion, le maire, Éric Anselmetti, a revêtu son plus beau costume. «Ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit le président du Conseil d’État à Corsier», plaisante-t-il. Le sourire de l’élu traduit sa satisfaction de voir enfin se concrétiser un projet qui a traversé les décennies. «La Commune a acheté la parcelle du Petit-Castel en 1986, se souvient-il. À l’époque, il y avait un minigolf, une piscine et une discothèque.»

Si le terrain est acquis à ce moment-là, le concours d’architecture n’est lancé qu’en 2009. Le bureau zurichois Vukoja-Goldinger Architectes et Tekhne remporte le mandat. Le premier projet affiche une densité très faible. Trop faible pour le Conseil d’État, qui exige qu’elle soit revue à la hausse. Un compromis est finalement trouvé entre le Canton et la Commune.

Les quatre bâtiments couleur pastel inaugurés mardi à l'angle de la route de Thonon avec la route de l'Eglise ne dépassent pas deux étages. Ils s’articulent autour d’une place centrale à l’allure minérale. Un espace de jeu pour enfants et des bancs y ont été aménagés. «L’architecture presque futuriste de l’écoquartier a d’abord étonné, mais aujourd’hui elle plaît», relève le magistrat. En quoi le nouvel ensemble corsiérois est-il un «écoquartier»? «Les standards énergétiques sont très élevés et une importance particulière a été accordée aux espaces communs», répond le maire. Toutes les places de parking ont été réalisées en sous-sol; aucune voiture ne peut sillonner ou stationner dans le nouveau quartier.

Dans son discours, Antonio Hodgers a tenu à souligner «le courage de Corsier d’avoir su se renouveler». Il a relevé que la Commune avait osé prendre le risque de rompre avec l’architecture villageoise traditionnelle.

Les 44 logements mis à la location ont tous trouvé preneur. Les premiers habitants ont emménagé l’été dernier. Il s’agit essentiellement de familles avec de jeunes enfants. Lors des attributions, la Commune a veillé à privilégier les enfants de la commune, puis d’Anières et Hermance. Un tea-room et une crèche compléteront à l’avenir les équipements du nouveau quartier.

(TDG)