Traversée du lac: les mille bonnets ont trouvé preneurs

On dit comment: guichets fermés, sold-out, listes closes? On dit, d’une voix réveillée et enthousiaste, en sortant de l’eau, après sa nage matinale: «C’est complet!» Nouvelle attendue et désormais confirmée. Mille personnes se partageront les mille bonnets prévus pour la Traversée du lac, troisième du nom, organisée le dimanche 29 juillet au départ de Genève-Plage.

À «37 jours, 14 heures et 25 minutes» du premier départ, comme indiqué ce vendredi à 10h sur le site de cette course aquatique sans podium ni médailles, les quatre groupes constitués, qui partiront par vagues de 250 pour rallier les Bains des Pâquis, ont fait leur plein d’inscrits.

Liste d’attente prévue

Les retardataires, aujourd’hui recalés sur la rive, ne doivent pas renoncer à s’entraîner. La liste d’attente qui va s’ouvrir fera, par le jeu des défections, de nouveaux heureux. Les organisateurs sont confiants, l’engouement reste populaire, l’esprit de compétition n’est pas ce qui inspire ce rendez-vous annuel.

Son succès vient sans doute de là. Pour les gens qui nagent, c’est l’occasion unique de tenter l’expérience au milieu du lac, dans un espace considérablement agrandi – par rapport aux piscines et aux plans d’eau sécurisés – où l’on n’a pas son fond. Avec l’assurance d’être accompagné, encadré et regardé. Le gardien de bains sera sur son paddle (une bonne trentaine), prêt à remettre les égarés dans le bon axe, à soutenir une fatigue d’une réplique encourageante, à faire au besoin le relais avec les sociétés de sauvetage, présentes également en nombre, sous la conduite de la police de la navigation qui chapeautera le tout.

Forte délégation féminine

Ce peloton marqué au bonnet aura sa doyenne, une femme âgée de 84 ans, leader désignée d’une forte délégation féminine, nageuse au long cours, prouvant si besoin était que la nage fait du bien, préserve les articulations mieux que le bitume et traverse toutes les générations dans l’allégresse d’une brasse décontractée – pardon, coulée.

À part ça? La distance de 1,8 km mérite une ou deux simulations préalables. Les bouées posées sur le plan d’eau des Bains, à 100 mètres l’une de l’autre, offre aux néophytes la possibilité de se tester dan un couloir ouvert qu’il suffit de répéter 18 fois pour avoir la Traversée dans les bras et les jambes. On peut remplacer cela par deux kilomètres en piscine, mais la température du bassin, même extérieur, est moins réaliste.

C’est d’ailleurs de ce côté-là que s’expriment les seules craintes des organisateurs. Ce yo-yo lacustre peut en effet jouer des tours jusqu’à la nuit précédant la course. «On a déjà vu le lac, en plein été, chuter en très peu de temps», commente Olivier, membre de l’Association d’usagers des Bains des Pâquis (AUBP), tout en rappelant «que si la température de l’eau tombe sous les 18 degrés, on se verra contraint d’annuler».

Les marches du Palais

Dernier détail, graphique et drôlement réussi: l’affiche de la manifestation, signée Cédric Marendaz, un illustrateur qui déteste nager en eau froide, se décline au format goléron (sic) sur la passerelle d’accès aux Bains. Elle en impose. À l’œil, on dirait une actrice dévalant à la nage les marches du Festival de Cannes.

Sans oublier son faire-valoir, un gars ordinaire, rondouillard et tatoué, caché sous la dernière marche, en bas à gauche. La star de demain, c’est lui. Il se jettera à l’eau le 29 juillet à 8h du mat’, en bombant le torse et en poussant un cri conquérant. (TDG)