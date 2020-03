Transport aérien et tourisme de congrès, premiers secteurs à écoper

La marche des affaires commence à pâtir des effets du coronavirus. Des branches sont plus exposées que d’autres. À l’exemple de l’horlogerie, l’un des secteurs de poids de l’économie genevoise, affecté par l’annulation de son salon dédié au luxe, Watches et Wonders. Porte d’entrée de la Genève internationale et européenne, l’aéroport représente l’un des endroits les plus exposés. En janvier, alors que le virus semblait confiné en Chine, 1,54 million de passagers ont transité à Cointrin, équivalent à une progression de 5,5% par rapport à la même période de 2019. Les chiffres de février devraient diminuer, notamment en raison de l’annulation de vols depuis et en direction de l’Italie.

Vendredi passé, la compagnie low cost Easyjet a communiqué l’annulation de certains vols entre le 13 et le 31 mars 2020, dont la plupart ont des fréquences quotidiennes multiples. «Les clients touchés par ces annulations sont contactés et transférés gratuitement sur d’autres vols opérant le même jour ou peuvent bénéficier d’un remboursement complet de leurs billets», a précisé cette compagnie. Les vols concernés sont ceux qui relient directement Genève à Venise et Naples.

Swiss a aussi annoncé une réduction de la fréquence de ses vols entre Zürich et l’Italie. «La fréquence des vols à destination et en provenance de Florence, Milan, Rome et Venise sera réduite a priori d’ici à fin mars 2020», a indiqué le transporteur. Swiss opère une desserte directe entre Genève et Florence, à raison de deux fois par semaine, à partir du 29 mars. Sera-t-elle maintenue? «Aucun ajustement n’est actuellement prévu pour ces vols, souligne Karin Müller, porte-parole de la compagnie. Toutefois, nous nous réservons le droit de procéder à des ajustements en fonction de l'évolution de la situation.»

Quant aux clients de la compagnie Alitalia ayant réservé jusqu’au 8 mars, ils sont invités à effectuer une nouvelle réservation d’ici à la fin du mois. Lundi en début d’après-midi, mis à part trois vols retardés en direction de Londres et Francfort, la vie de l’aéroport semblait se dérouler normalement. Alors qu’aucune réunion de plus de 1000 personnes n’est autorisée en Suisse, l’aéroport et les gares, considérés essentiellement comme des lieux de passage, ne sont pas concernés par l’ordonnance fédérale.

«Il est possible d’organiser dans ces lieux les files d’attente de manière à ce qu’il y ait une certaine distance entre les personnes», explique Daniel Dauwalder, porte-parole à l’Office fédéral de la santé publique. Aucune queue importante de passagers n’était constatée devant les seize portiques de sûreté menant à la zone «départ». Peu avant 14h, onze de ces seize sas de contrôle étaient ouverts, ce qui facilitait la fluidité. À l’arrivée, entre 150 et 200 personnes étaient massées dans l’attente d’accueillir les passagers d’une dizaine d’avions venant d’atterrir.

Peu de passagers débarquant à Genève portaient des masques, par ailleurs très difficiles à trouver dans les pharmacies. Cointrin semblait cependant tourner au ralenti. Et, dans le vaste hall menant vers Palexpo, une exposition de voitures miniatures disposées pour attirer les visiteurs d’un Salon de l’auto finalement annulé est devenue incongrue.

Pendant longtemps, c’est le Salon de l’auto (renommé Geneva International Motor Show-GIMS) qui donnait le ton, réveillant le canton de son assoupissement hivernal. En 2017, mars était encore le mois le plus important de l’année en termes de taux d’occupation hôtelière (76,6%). L’an dernier, ce mois ne pointait déjà plus qu’en cinquième position (71,2%), loin derrière juin et septembre, périodes alliant tenues de congrès et tourisme de loisirs. L’annulation du GIMS et d’autres manifestations va peser dans les résultats du secteur hôtelier.

Le spectre de ce virus a-t-il par ailleurs eu un impact dans les centres commerciaux? Pas pour l’heure. «La fréquentation de Balexert a été très stable et nous ne notons, à ce jour et comptage à l’appui, aucune réelle fluctuation», précise Ivan Haralambof, patron du plus important centre commercial genevois.

Mais de nouveaux événements sont désormais annulés. Une réunion d’apprentis, qui devait avoir lieu demain en présence de 1000 jeunes, a été reportée à une date non encore agendée. Autre manifestation annulée, le 18e Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH), qui devait se dérouler du 6 au 15 mars. Et dont le titre général semblait, en regard de l’épidémie qui secoue la planète, prédestiné: «Fin du monde ou fin d’un monde»?

Médecin cantonal dédoublé et un 9e cas suspecté

Lundi soir, le nombre de cas de coronavirus confirmés s’élevait toujours à huit. «Mais nous avons des suspicions sur un neuvième cas et nous attendons les résultats du test», rapporte Laurent Paoliello, en charge de la communication du Département de la santé (DSES). Quarante-cinq personnes sont désormais en quarantaine et les Hôpitaux universitaires de Genève ont mené, depuis fin janvier, quelque 300 tests de dépistage du coronavirus.

Le plan ORCA (organisation des secours en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle) reste activé de manière partielle. Quels critères justifieraient de passer en ORCA complet? «Ce n’est pas le nombre de cas qui importe mais l’évolution de la situation, répond le porte-parole. Nous nous adaptons en permanence et même si nous devions déclencher complètement ORCA, cela ne signifierait pas forcément un seuil catastrophique supplémentaire. Cela pourrait simplement dire que nous avons besoin de mobiliser différentes compétences, pour faciliter la communication entre les acteurs par exemple.»

Il rappelle encore que se laver les mains régulièrement, éviter les accolades et éternuer dans son coude sont les meilleures mesures de prévention. «En se protégeant, on protège aussi les autres.» À noter que Aglaé Tardin, future médecin cantonale, qui devait prendre ses fonctions début mai pour remplacer l'actuel titulaire Jacques-André Romand, a finalement rejoint la direction générale de la santé lundi déjà. «Le but est de faire un doublon pour assurer le suivi du service et la réponse à l’épidémie 24h sur 24h et sur le long terme, explique Laurent Paoliello. C’est de l’anticipation préventive.»

Un point enfin du côté de la France voisine: une dizaine de personnes du Conseil départemental de la Haute-Savoie, dont le président, sont sous surveillance après avoir eu des «contacts appuyés» avec le maire de La Balme-de-Sillingy, infecté par le coronavirus, selon «Le Dauphiné». Le service d’infectiologie d’Annecy est plein et un patient a été transféré à Chambéry.

Caroline Zumbach & Aurélie Toninato