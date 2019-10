Trams 12 et 18 déviés entre Plainpalais et le Bachet

Les trams 12 et 18 ne circulent plus ce matin entre le Bachet-de-Pesay et Plainpalais, et ce, dans les deux sens. Les arrêts Pontets, Trèfle-Blanc, Bachet-de-Pesay, De-Staël, Carouge-Rondeau, Ancienne, Carouge-Marché, Armes, Blanche, Augustins et Pont-d'Arve ne sont pas desservis. En cause, une aiguille cassée à la hauteur du rondeau de Carouge, indiquent les TPG.

Ligne 12 - En raison d'un incident - Info détaillée : https://t.co/Igg0K8dC5u — TPG info trafic (@TPG_Infotrafic) October 28, 2019

L'incident est survenu entre 8 h et 8 h 20 et pourrait être dû à un problème d'usure. Depuis, un système de navette a été mis en place. La ligne 12 à destination de Moillesulaz est déviée entre les arrêts Palettes et Plainpalais via la ligne 15, entraînant des retards.

Risque de déraillement

«Le dispositif d'aiguillage endommagé permet de diriger le tram. Le risque de déraillement est trop important pour laisser passer des trams», explique Jenoe Shulepov, responsable communication des TPG.