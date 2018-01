Train, avion et noyés engloutis par le Léman remontent à la surface

«On m’avait dit que le Léman était traître, mais je n’aurais jamais cru à ce point», confiait le navigateur Éric Tabarly en 1991. Battu par une dizaine de vents, le Léman tranquille est aussi sournois, théâtre de nombreux incidents, parfois insolites et cocasses, souvent tragiques. Des collisions entre bateaux au naufrage d’un hydravion et à la noyade d’un groupe d’orphelines. «On oublie souvent que le Léman n’est pas un étang, relève Lionel Gauthier, conservateur au Musée du Léman, à Nyon. Il peut être terrible. Des événements tragiques, souvent méconnus et oubliés, rappellent que le lac peut être une vraie mer intérieure.»

Philippe Constantin, coordinateur de l’Association d’usagers des Bains des Pâquis (AUBP), et Michel-Félix de Vidas, responsable du groupe d’animation culturelle de l’AUBP, ont enquêté sur les mystères du lac durant trois ans. Pour sortir quelques squelettes du placard, les documenter et monter l’exposition «Les fantômes du Léman», qui démarre samedi. Extraits.

Montgolfière à la dérive

Il y a d’abord les fantômes sympathiques. En 1859, la ligne ferroviaire qui doit relier Le Bouveret à Martigny est à bout touchant. Une barque à vapeur quitte Morges pour acheminer six wagons et une plate-forme d’aiguillage. Mais entre Ouchy et Lutry, le navire est surpris par un vent si fort qu’il brise les cordes d’arrimage! Les wagons libérés sont engloutis par les flots et gisent désormais à 300 mètres de profondeur. Autre mésaventure insolite, celle de la montgolfière Ouragan. En 1907, pour l’inauguration d’une place à Lausanne, on demande à l’aérostier genevois Louis Kaeser de faire le show avec son ballon. Il survole les coteaux de Lavaux lorsque le vent se lève et entraîne l’Ouragan, qui porte alors bien mal son nom, au large. Des sauveteurs parviennent à rejoindre le ballon et à évacuer ses occupants. Pas moins de 32 rameurs sur plusieurs barques, dont une à moteur, s’échinent ensuite à remorquer la montgolfière. Mais c’est sans compter le vent, qui redouble. Et c’est bientôt lui qui tire les hommes vers la côte française, à plus de 20 km/h! Ils finiront par regagner la rive, avec le ballon, à 1 h du matin…

Orphelines et couples noyés

Voilà pour le registre comique. Mais la plupart des fantômes du Léman donnent plutôt dans le registre de la tragédie. La plus terrible se joue en août 1969. Par une journée ensoleillée mais venteuse, le bateau de plaisance La Fraidieu largue les amarres au départ de Thonon, avec 56 passagers. Parmi eux, 33 fillettes de 11 à 14 ans. Originaires de Lorraine, ces petites orphelines participent à un camp de vacances. Le navire est rapidement chahuté par de grosses vagues et le capitaine décide de rebrousser chemin. Sa manœuvre est trop brusque, l’arrière du bateau prend l’eau et il s’enfonce rapidement. C’est la panique, les passagers sautent par-dessus bord, la plupart ne savent pas nager… Deux pêcheurs interviennent pour leur porter secours. Philippe Constantin a retrouvé l’un d’eux, Roland Condevaux, 77 ans, encore marqué par cette tragédie. Il se souvient: «On a fait trois voyages entre le lieu de naufrage et la rive, mais on avait un si petit bateau pour tant de personnes…» On dénombrera 24 morts.

Le Léman n’engloutit pas que les hommes et les bateaux, il avale aussi les hydravions. En juin 1930, une ligne commerciale aérienne est inaugurée entre les deux rives du Léman. Deux mois plus tard, le biplan en bois décolle d’Ouchy alors que l’orage menace. À son bord, trois passagers: une touriste et un couple. Quelques minutes plus tard, à une altitude de 30 mètres, c’est le drame. L’avion pique du nez et plonge dans l’eau. Blessée, la touriste décède le lendemain. Quant aux amoureux, leurs corps n’ont jamais été retrouvés… Triste ironie du sort: ils ont pris cet avion parce qu’ils avaient manqué le bateau de la CGN. L’accident serait dû à une avarie du moteur et à ce fichu vent, en fortes rafales.

L’exposition retrace encore d’autres histoires, comme cette course entre l’Helvétie et l’Aigle, embarcations de deux compagnies de navigation concurrentes. Un jour de 1858, pour rattraper son retard sur l’Aigle, le capitaine de l’Helvétie fait tourner les machines à pleine vapeur. Le bateau fou fond sur Nyon et percute de plein fouet un radeau chargé de passagers prêts à embarquer. Seize personnes périssent. «Le Journal de Genève consacrera une page par jour au procès du capitaine!» raconte Michel-Félix de Vidas.

Documenter l’histoire du lac

L’aventure des «Fantômes du Léman» a démarré il y a trois ans, lorsque Michel-Félix de Vidas apprend que l’EPFL a sollicité des mini-sous-marins russes pour cartographier le Léman. «J’ai demandé à consulter les vidéos pour savoir ce qui se cache au fond du lac. On ne voyait rien! Mais une idée a germé.» Celle de faire émerger les mystères du Léman. Avec son groupe et Philippe Constantin, il enquête sur quelques histoires célèbres et se plonge dans les archives de musées pour les documenter. L’équipe bénéficie du soutien du Musée du Léman ainsi que de l’expertise de Gilbert Paillex, explorateur du lac depuis trente-cinq ans et chasseur d’épaves – il en a trouvé près de 60 et a découvert les quatre wagons immergés. «Nous n’avons pas entrepris ce projet pour faire du sensationnalisme, précise Philippe Constantin. Nous voulions montrer qu’il n’y a pas que des bateaux sur le Léman, il y a aussi des histoires, insolites, poétiques et tragiques.» (TDG)