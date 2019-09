Trafic perturbé par la Marche du Climat, vendredi, à Genève

Le vendredi 27 septembre se déroulera la marche pour le climat, occasionnant des perturbations au centre-ville, entre 14h et 18h environ. Des restrictions de circulation seront mises en place car certains axes seront fortement perturbés ou interdits à la circulation. Il s'agit du Boulevard James-Fazy, de la Place des XXII-Cantons, des rues de Chantepoulet, du Mont-Blanc, du Rhône, des rues Basses, de la rue d'Italie, de la rue de la Corraterie, de la Place Neuve, de la rue Jean-François-Bartholoni, de la rue Harry-Marc, du boulevard Georges-Favon, de l'avenue Henri-Dunant et du Pont du Mont-Blanc. La circulation des transports publics sera aussi fortement perturbée durant la manifestation. La police prie les usagers d'éviter de transiter aux abords des zones restreintes à la circulation et de se conformer aux ordres de la police ou du personnel dédié à la manifestation.