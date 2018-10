Toutes les fontaines à portée de la main

Vous êtes en vadrouille ou en déplacement et voilà qu’une soif irrépressible vous assaille sans crier gare. Toutefois, votre conscience écologique vous interdit d’entrer dans le premier commerce venu pour acheter une bouteille d’eau minérale en plastique, cet objet banal mais dont l’impact environnemental est loin d’être anodin (lire encadré).

Que faire alors? Vous avez bien votre gourde avec vous, mais elle est désespérément vide et vous ne savez pas où trouver une fontaine pour la remplir. Pas de panique! Les apprentis informaticiens du Centre de formation professionnelle technique (CFPT) ont concocté une application web qui vous évitera de mourir de soif. Seule condition requise: avoir un smartphone et une connexion mobile à Internet. Le reste est un jeu d’enfant. Il suffit d’aller sur le site www.ge-soif.ch pour géolocaliser le point d’eau potable public le plus proche de vous. L’application vous indique le chemin à suivre et le temps nécessaire pour arriver jusqu’au précieux liquide. On peut aussi signaler soi-même, en un clic, une fontaine qui n’est pas encore référencée, et en envoyer une photo pour le site.

Projet primé par le Canton

C’est Jasmina Travnjak, enseignante en programmation au CFPT, qui a eu cette idée séduisante par sa simplicité. «Un dimanche, je me baladais à vélo dans la campagne, j’avais soif et j’étais sûre qu’il devait y avoir une fontaine quelque part, mais je ne savais pas où, raconte-t-elle. C’est comme ça que j’ai pensé à proposer cette application dans le cadre des projets que les élèves doivent mener durant leurs études.»

Depuis sa genèse en 2014, une vingtaine d’informaticiens en herbe ont travaillé sur ce «GPS à fontaines», qui a obtenu la Distinction cantonale du développement durable en 2016. Si la première volée d’étudiants a posé les bases, les suivantes ont amélioré l’outil et ajouté de nouvelles fonctionnalités. «Nous travaillons actuellement sur l’ergonomie du site pour que l’application soit plus stable et plus rapide, explique Antoine Sutter. Nous avons tout réécrit dans un nouveau langage informatique.» Il s’agit aussi de valider au fur et à mesure les fontaines signalées par les utilisateurs. À l’origine, 200 fontaines étaient recensées grâce à la Ville de Genève, qui a mis son propre inventaire à disposition. Aujourd’hui, il y en a 450, principalement à Genève et dans l’arc lémanique, mais aussi en Suisse, en Europe et même aux Etats-Unis.

«Fiers de notre travail!»

«Il y a fréquemment de nouveaux ajouts, se réjouit Marco Fernandes, un autre étudiant. Cela montre que l’application est très utilisée. Nous pouvons être fiers de notre travail!» Grâce à celui-ci, les futurs informaticiens apprennent la gestion de projet et le travail en équipe, des compétences qui leur seront utiles dans leur vie professionnelle. «Et cela nous a sensibilisés au coût écologique des bouteilles en plastique», confie Corentin Cotture. À ce propos, une fois que vous avez fait le plein d’eau fraîche, pensez à cliquer sur le bouton ad hoc sur la fiche de la fontaine en question. Cela sert à comptabiliser le nombre de bouteilles en PET économisées grâce à ce geste simple. Depuis le lancement de Ge-soif en 2016, on en dénombre près de 500, mais il est sûrement possible de faire mieux. À vos gourdes!

(TDG)