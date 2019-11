«Tout est possible» pour cette sportive paralympique

Céline van Till, sportive d’élite, a participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016, en équitation, et compte bien aller à Tokyo en 2020, pour les épreuves d’athlétisme cette fois. Elle est également conférencière et auteure d’un livre, «Pas à pas» (Éditions Slatkine). Elle avoue avoir une carrière atypique, après des études de management et de marketing.

Son but est d’inspirer, de transmettre la vie. «Un accident a failli me coûter la mienne, à 17 ans. Il m’a rendue partiellement tétraplégique et malvoyante. Je suis profondément convaincue que handicapés ou parfaitement valides, nous pouvons toutes et tous nous réaliser, nous défier, nous dépasser et aller plus loin. Je dis ce que je fais: dans chaque situation, tout est possible. C’est pour cette raison que je souhaite aider à créer un environnement propice et enthousiaste.»

Soutien de sa mère

Dans tout ce qu’elle a entrepris, Céline van Till a toujours pu compter sur le soutien de sa mère, mais également sur celui de sa famille, de son entourage, de ses amis et de ses relations professionnelles. Quoi qu’il arrive, elle dit mettre tout en œuvre pour «poursuivre mon but sportif, étudier et travailler».

Si elle relève ne pas avoir vraiment fait face à des obstacles comme sportive d’élite, cela a été parfois plus compliqué comme conférencière: «La minorité féminine, certes grandissante, s’impose plus difficilement.»

Modèle de résilience et d'optimisme

Plus que de ses réussites (études, diplômes, livre, film…), Céline van Till est fière des expériences qu’elle a pu vivre suite à son retour à la vie, comme les Jeux paralympiques de Rio, son rôle au conseil d’administration de Handicap International, mais aussi en tant que marraine de la course des 20 km de Genève by Genève Aéroport ou encore de l’association Cookie, qui soutient les jeunes sportifs romands pour atteindre le plus haut niveau.

Avec Céline van Till, l’ennui n’existe pas, les surprises attendent et les limites sont remises en question… Un modèle de résilience et d’optimisme pour tous.