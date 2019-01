Tout comprendre sur la curatelle

La curatelle est une mesure de protection, volontaire ou imposée par l'Etat, en faveur d'un adulte partiellement ou totalement empêché d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'une incapacité de discernement, par exemple une personne dans le coma.

Le nouveau droit protection de l'adulte, entré en vigueur en 2013, supprime un certain nombre de termes stigmatisants tels qu’«interdiction», «mise sous tutelle» et «pupille» et ne prévoit qu’une seule mesure, la curatelle. À noter que le terme «tutelle» a été maintenu dans le domaine de la protection de l’enfant.

On distingue enfin trois types de curateur:

- Le curateur privé non professionnel (un proche),

- Le curateur privé professionnel (avocat, notaire, fiduciaire, huissier judiciaire, juriste),

- Le curateur officiel (collaborateur du Service de protection de l'adulte).

Source: audit n°145 de la Cour des comptes

(TDG)