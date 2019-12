Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le doudou

Souvent rigolotes, elles semblent donner de la vie dans les boutiques. A Carouge ou Plainpalais, les commerçantes mettent en avant les peluches les plus expressives. Comme Au Chien Bleu, rue Leschot. Si la raison principale de cette arcade est la vente de livres pour enfants, un bac à peluches étonne. «Des peluches? Non, nous vendons des doudous!» s’offusque Catherine Yersin, co-gérante du magasin en compagnie de Catherine Drijard, avant d’ajouter: «ils se vendent très bien en cadeau de naissance». Sa collègue acquiesce. «Le doudou est naturellement très important pour un jeune enfant, indique-t-elle. Il arrive que des clientes en achètent plusieurs à l’identique.» Ainsi, pendant qu’il se lave et se sèche, son jumeau vient recevoir des câlins de la part du nourrisson.

Martine, elle, a exposé ses propres jouets dans une arcade voisine. On pourrait la qualifier de «doudoulogue» tant elle s’enflamme quand elle en parle. On ne l’arrête plus. Elle les crée chez elle, à Plainpalais. Fabriquer localement? Cette tendance privilégiant les circuits courts est appelée à se développer. Dans le quartier de la Servette, Amira Elmay Lakouha conçoit aussi ses jeux localement, dans le quartier de la Servette (lire ci-dessous).

Chat, grenouille, renard couleur chair: Martine soigne leur expression. «Je leur parle». Un doudou, c’est d’abord doux. «Et puis, c’est mou», dit Martine en appuyant sur un ventre, avec ses doigts. «Je suis très tactile. Et je les confectionne rapidement, en trois heures.» C’est une magicienne. Déjà, elle pense à l’objet suivant. Un singe est en fabrication.

Elle a aussi des envies de cerf géant. «J’aimerais fabriquer des doudous immenses car je sais que les bambins aiment les grands objets», ajoute cette puéricultrice qui pense que, plus le jouet est gros plus il sera difficile de l’égarer. Les siens mesurent d’ailleurs 70 centimètres. Martine lâche, espiègle: «ces grands doudous embêtent aussi les parents.» On imagine la scène, en effet, lorsque la valise est pleine à craquer et qu’il s’agit à tout prix d’entasser une peluche prenant un malin plaisir à faire ressortir une patte hors du bagage!

L’enfant aime aussi les traîner par terre, ce qui amuse toujours Martine. A 53 ans, cette Genevoise confesse: «Je n’étais pas doudou. Je suçais mon pouce.» Sa fille, au contraire, s’était amourachée d’un ours en peluche. De couleur jaune. Son nom? «Toujaune. Ma fille le possède toujours. Je crois qu’il porte maintenant le maillot du Servette hockey club.» Car on a du mal à se séparer de son doudou qui, à force d’être tripoté, garde l’odeur de son petit propriétaire.

Vague verte et ours blanc Irène, une Genevoise de 44 ans qui vient d’exposer ses propres doudous, raconte comme Martine que cette idée lui est venue grâce à ses filles, aujourd’hui âgées de 5 et 7 ans. «Je les confectionne avec du tissu récupéré. Et je laisse ensuite courir mon imagination», résume-t-elle. Le lapin devient violet, la poupée est sirène. Tiens? Une licorne. Ou encore une renarde protégée par une cape similaire à celle du Chaperon Rouge. Dans ce cas, c’est du made in Carouge.

Au Chat Botté, une boutique carougeoise, on ne compte plus le nombre d’animaux en peluches. Beaucoup d’ours, mais aussi une chouette, des renards, des lapins, des lions, des loups, des singes, un crocodile, un hippopotame. Toute une ménagerie. , etc... «L’année passée, le bouvier bernois était très demandé», résume Anne-Marie Zweifel, la gérante. Et cette commerçante carougeoise d’exhiber deux ours blancs. C’est sûr, la vague verte va plébisciter ces carnivores arpentant ce qui reste de la banquise. Même rue, à un jet de peluche. A L’Astuce, les animaux à tête bizarre, aux yeux étonnés, hagards et rigolards, s’écoulent bien. «Je les avais pris pour la décoration, résume Yann le gérant. Mais ils plaisent. Alors, je les vends.» Aux enfants? Parfois aussi aux adultes qui s’accrochent encore à cette sorte de cordon ombilical (lire l’avis de la psy). «Une de mes clientes, très âgée, vient souvent m’acheter une peluche», raconte Anne-Marie Zweifel. Des grands-mères sans compagnon vivant à quatre pattes ont trouvé cette astuce pour rompre, en partie, leur solitude. «Des adultes achètent nos doudous, en douce. Ils ne disent pas qu’ils se font des cadeaux. Mais nous le devinons», rigole de son côté Catherine Yersin.

Doudous plus exotiques

A Carouge comme à Plainpalais, ainsi que dans les autres magasins de jouets, on noue de plus en plus une notice donnant des détails sur l’origine de fabrication du jouet. A l’exemple de cet adorable chat rouge déniché au Chien Bleu. «Il a été conçu par une créatrice hollandaise, détaille Catherine Yersin. Puis fabriqué en Chine mais avec du coton bio. Et cette créatrice paie très bien les artisans locaux». Les jouets viennent d’Allemagne ou de France. C’est, en tout cas, ce que prétendent les fabricants car il est difficile de retracer leur provenance. «La clientèle veut de plus en plus savoir où est fabriqué le jouet», affirment tous les commerçants rencontrés.

Catherine Yersin peut, parfois, accepter d’exposer des doudous plus exotiques. Par coup de cœur. Elle a commandé des poupées en tissu à une Togolaise. Silke Mafouta a, elle, carrément décidé de lancer une collection de poupées africaines (lire ci-dessous).

«Ma poupée, je la veux noire et aux cheveux crépus. Comme moi»

L’avenir de la planète passe par l’Afrique. C’est une docte expression entendue fréquemment dans les milieux politiques et économiques. Mais dans les pays occidentaux, la Barbie blonde résiste. Jusqu’à quand? Installée à Annecy, Silke Mafouta s’est rendu compte qu’aucune poupée africaine n’existait dans les étals. Elle a donc décidé de créer sa propre collection pour pallier ce manque.

Pour cette mère de trois enfants métisses, cette offre remplit un vide. Elle permet surtout aux petits enfants noirs ou mulâtres de jouer avec une poupée qui leur ressemble. Qui possède, comme eux, des cheveux frisés, bouclés ou crépus. La chevelure du jouet peut être coiffée à l’africaine, de manière très distincte, avec mille soins. La fillette pourra passer plusieurs heures à coiffer son jouet. Et elle le fera plus facilement avec ses propres cheveux, plus tard.

C’est aussi en se rendant compte que ses filles ne s’intéressaient pas aux poupées classiques que cette Franco-Allemande, dont le mari est Congolais, a décidé de créer sa propre entreprise, l’an dernier. Son nom? Kitoko Doll, le premier mot signifiant «joli» en lingala, un idiome parlé en Afrique centrale, et le deuxième «poupée» en anglais.

Pour Silke Mafouta, «une poupée peut être un merveilleux outil pédagogique en étant touchée par les enfants. Et elle peut aussi servir de support pour le corps enseignant en maternelle ou pour les parents pour ouvrir à la diversité par le biais du jeu.» Cette Franco-Allemande reçoit fréquemment des avis positifs de la part de sa clientèle.

Du poupon au doudou en passant par des poupées de toutes tailles, les bébés africains font fondre le cœur des Européens. Les couettes font craquer. Les Africains sont, eux, ravis. «Pour la communauté africaine, relève la cheffe d’entreprise annécienne, l’élection de la Miss Univers sud-africaine Zozibini Tunzi, qui a une peau foncée et des cheveux crépus, est formidable. Cela va valoriser le cheveu crépu, qui est encore trop souvent mal accepté dans certains milieux professionnels.» Et, pense-t-elle également, éviter les moqueries, encore fréquentes, dans la cour de récréation.