«Tous conditionnés par notre éducation»

Étudiante en relations internationales, Anouk Gruenberg se sent particulièrement concernée par la cause des femmes en ce 14 juin. Elle s’intéresse au conditionnement des esprits à travers l’éducation. En choisissant l’option maths-physique à l’âge de 12 ans, elle s’est retrouvée dans des classes composées presque exclusivement de garçons, ce qui lui a ouvert les yeux.

Allez-vous participer à la grève du jour?



Oui, depuis très jeune je pense qu’il y a une inégalité entre hommes et femmes dans le milieu académique et dans le monde du travail. C’est là que cela me semble le plus flagrant. J’ai passé une grande partie de mes études entourée de garçons à cause de mes choix scolaires, je pense donc avoir une idée juste sur ces différences. Ma mère aussi travaille à un haut poste dans un milieu relativement masculin. Je pense qu’il y a vraiment des améliorations possibles que je vais revendiquer tant dans l’éducation reçue que dans le manque de structures permettant aux femmes de pouvoir travailler comme les hommes. Par exemple, l’introduction de crèches sur le lieu de travail. Sans cela, beaucoup de femmes sont obligées d’arrêter de travailler lorsqu’elles deviennent maman. Je ressens que le préjugé sur les femmes qui doivent rester à la maison pour être de bonnes mères est toujours présent.

Que représente l’égalité pour vous?



C’est d’avoir les mêmes opportunités, et de ne pas ressentir de discrimination à cause de notre sexe, surtout si la compétence est la même. L’égalité représente aussi la mise en place de structures qui permettent aux deux sexes de continuer leur carrière académique sur le long terme. Pour moi, l’égalité devrait être transmise aux enfants à travers l’éducation. Nous, les filles, on devrait toutes se sentir en droit d’aimer le foot, les voitures, etc., et les garçons d’aimer les fées, les poupées, etc. L’égalité, c’est de ne plus diffuser l’idée qu’il y a des choses ou des métiers plus accessibles aux garçons qu’aux filles, et vice versa.

Avez-vous subi des discriminations dans votre parcours en raison de votre statut de femme?



Je n’ai personnellement jamais subi de discriminations, mais j’ai ressenti des inégalités dans l’éducation scolaire. J’ai grandi, comme toutes les filles, dans une société où l’on nous associe au rose, aux Barbie, à une spécialisation dans des travaux domestiques plus que dans des études universitaires. Mais dans ma famille, on m’a toujours encouragée dans ce que je voulais vraiment faire, peu importent les préjugés.

(TDG)