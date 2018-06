Tourbillon, un géant prêt à croquer dans la Praille

Les hommes sont comme des nains au fond d’un énorme trou, à poser les barres à béton. Ils sont quatre-vingt à travailler sur le plus grand chantier en cours à Genève, dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates. Les travaux s’étendent sur une surface de 200 mètres de long et 130 de large, l’équivalent du stade de la Praille. Implenia construit un ensemble de cinq bâtiments destinés à l’industrie et à l’artisanat. La cérémonie de la première pierre s’est déroulée mardi.

Espace Tourbillon est le dernier-né de ces complexes industriels qui fleurissent dans le secteur et qui en modifient l’image. Avant, les entreprises construisaient elles-mêmes pour leur propre usage. Aujourd’hui, pour densifier ces zones, des investisseurs érigent ces ensembles sur plusieurs étages à destination de multiples entreprises. Avec 95 000 m2 de locaux, Tourbillon bourdonnera comme une ruche accueillant plus de 3000 emplois. Et vise à attirer les entreprises qui, un jour, sont censées quitter le secteur Praille-Acacias-Vernets (PAV).

Il faut avoir les épaules solides pour se lancer dans ce genre d’aventure. C’est le cas de Swiss Prime Site (SPS), une société immobilière de développement qui possède en Suisse pour dix milliards de francs dans la pierre. «Nous investissons à Tourbillon 250 millions de francs, déclare Sylvère Berney, son responsable pour la Suisse romande. Avec les aménagements des entreprises, il y en a pour 400 millions en tout.»

Un investissement qui n’est pas sans risque. SPS s’est lancé dans le projet sans aucun locataire en vue. «Mais nous avons la chance d’être un groupe puissant avec un excellent cash-flow», nuance Sylvère Berney. De quoi voir venir.

Cinq entreprises sociales

SPS n’a pas attendu longtemps pour décrocher son premier client. Elle a vendu deux bâtiments à la Fondation Hans Wilsdorf pour 35 000 m2 (et pour un prix inconnu). Le mécène y regroupera les ateliers de cinq entreprises sociales (Pro, CSP, Partage, Trajets et Clair-Bois). En revanche, elle n’a pas pu accueillir les fonctionnaires du Département de l’environnement. Ces services n’étaient pas compatibles avec l’affectation des lieux, industrielle et artisanale.

SPS lorgne avant tout du côté du PAV. Sylvère Berney le reconnaît: «Tourbillon a été conçu dans l’idée d’attirer ces entreprises qui devront quitter la Praille. Nous voulons faciliter la mutation de ce secteur. Mais il est vrai que le PAV ne va pas aussi vite que prévu.»

Séduire ces entreprises n’est pas une mince affaire. À Tourbillon, le mètre carré se loue entre 270 et 350 francs, semi-fini. C’est plus cher que les loyers à la Praille, qui oscillent entre 150 et 250 francs, selon Yves Cretegny, directeur de la Fondation des terrains industriels (FTI). «Mais ces bâtiments modernes permettent une organisation plus efficace de la production, ce qui réduit les besoins en espace et donc le loyer.»

Une gare logistique

Cet argument a déjà convaincu deux entreprises. Minerg-Appelsa, active dans la climatisation, et les ascenseurs Schindler ont signé un bail avec SPS.

Tourbillon se targue aussi de disposer d’une gare logistique en sous-sol qui peut accueillir des 40 tonnes ainsi que de surfaces de stockage. Enfin, les lieux de travail sont accompagnés de restaurants, de commerces et de services divers, comme une buanderie. Si SPS loue en priorité, il est aussi disposé à vendre des surfaces.

Capacité d'accueil

Tourbillon est bien entouré. Aux environs, deux projets similaires, mais moins importants, sortent de terre. L’Atelier et Stellar 32. «Ces trois projets vont offrir plus de 150 000 m2 de surfaces, relève Yves Cretegny. On estime qu’au PAV, entre 600 000 et 1 million de m2 vont se libérer ces prochaines décennies.» Il y a donc une capacité d’accueil pour les futurs migrants de la Praille. (TDG)