Toujours plus d’enfants sont confrontés à la souffrance psychique d’un parent

«Un parent qui se sent mal, ça arrive! Au Biceps, on en parle.» Derrière ce slogan, ce lieu d’écoute et d’information soutient des enfants, adolescents et jeunes adultes confrontés à la souffrance psychique d’un parent. Le Biceps est une aide unique en Suisse, assure Diane Devaux, secrétaire générale du Bureau central d’aide sociale, fondation privée dont dépend ce service. Une innovation d’autant plus bienvenue que les maladies psychiques sont en hausse (voir l’encadré).

«On a ouvert une précieuse brèche, se félicite Diane Devaux. Car il n’est pas simple d’oser dire que sa maman est, par exemple, dépressive. C’est une grosse pression! Ces jeunes doivent aussi vite gérer beaucoup de choses à la maison. Ils sont responsabilisés très tôt et, une fois devenus adultes, ils culpabilisent à l’idée de quitter leur parent malade et peinent à prendre leur autonomie.»

Sujet tabou

«Même si l’enfant se construit dans ce contexte-là et qu’il le considère comme la norme, il n’est pas facile de vivre avec un parent souffrant de troubles psychiques, constate Julie Bordet, psychologue au Biceps. On peut se poser des questions, être inquiet, ne plus savoir quoi faire, ressentir à la fois de l’impuissance et de la culpabilité.» Et pourtant, pour quantité de ces jeunes, il est difficile d’en parler, remarque sa collègue Silvia Parraga, psychologue et psychothérapeute: «Les maladies psychiques restent un sujet tabou! Aujourd’hui, il est nettement plus aisé de s’exprimer sur un proche souffrant d’un cancer que de schizophrénie. Le conflit de loyauté envers leurs parents freine aussi ces enfants à exposer ce qu’ils endurent.»

Mais ce secret trop lourd à garder, certains finissent par venir le raconter au Biceps. «Actuellement, on accompagne 30 à 40 jeunes, âgés de 7 à 25 ans, de façon individuelle ou en groupe, notent les deux professionnelles. Ces soutiens ont lieu dans un cadre confidentiel. Ils peuvent nécessiter quelques rendez-vous ou durer plusieurs mois, en fonction des besoins.»

Entraide entre pairs

Les espaces de rencontre et d’entraide entre pairs sont appréciés. «Ils nous permettent de partager nos expériences et de trouver ensemble des réponses à nos problèmes», résument Maria (14 ans), Inès (15 ans), Clémentine (16 ans) et Karen (18 ans). Toutes évoquent avec pudeur «les petits soucis psychologiques» de leurs proches. «Mes parents sont séparés et l’état fragile de ma mère me pèse», se risque d’abord Karen. Sur les conseils d’une psychologue, elle fréquente le Biceps depuis cinq ans. «Ma mère étant très émotive, ça peut vite déraper, poursuit Karen. Et ces tensions sont difficiles à supporter.» Les parents de Clémentine ne vivent également plus ensemble et les sautes d’humeur de sa maman «bipolaire» sont usantes: «C’est elle qui m’a accompagnée au Biceps, car elle sentait que cette situation était lourde pour moi.» Inès indique, elle, que son père, qu’elle voit un week-end sur deux, «est plutôt spécial, hystérique et un peu parano. Il me dit parfois des choses qui me font flipper. Mais une fois que je suis chez lui, tout se passe bien. Je suis très attachée à lui.» En cas de crise, l’adolescente prend ses distances pour se protéger.

Quant à Maria, c’est sa mère «qui a des troubles psychologiques. Elle est repartie dans son pays d’origine quand j’avais 5 ans. Je vis avec mon père et la vois très peu, mais ça ne me manque pas trop.» Peut-être sa manière à elle de se protéger… «On n’est pas tout seul…» Les quatre adolescentes vantent l’apport du Biceps. «On découvre qu’on n’est pas tout seul à vivre ça. Écouter les histoires des autres fait du bien. Même si je pensais que je n’en avais pas besoin», lâche Maria. «Je pensais la même chose, abonde Inès. Mais j’aime bien être là, je profite des conseils pour gérer certaines difficultés. Et puis ça rassure de voir qu’on n’est pas isolé.» De son côté, Clémentine aime le Biceps parce que «l’on peut s’y exprimer librement sans jugement». La motivation de Karen semble évidente, elle qui vient du canton de Vaud: «J’apprécie de pouvoir parler de ma vie à des gens que je ne vois pas tous les jours.»

Déstigmatiser ces troubles

Le Biceps est ravi de pouvoir apporter quelque chose à ces jeunes, réagit Julie Bordet: «Nous voulons d’abord éviter qu’ils ne plongent avec leur parent malade, mais nous œuvrons aussi à déstigmatiser les troubles psychiques.» Car la plupart des personnes touchées par ces maux se confient peu à leurs amis. «J’ai peur qu’ils pensent que j’essaie d’attirer l’attention, explique Inès. Je préfère passer un bon moment avec eux.» Karen s’expose cependant quand elle est à bout: «Mes amies savent ce que je vis. Mais comme pour moi c’est limite normal, elles font juste preuve de compréhension. C’est déjà bien.»

«C’est majoritairement avec un ami que je parle de mes problèmes», indique Clémentine. Comme tant d’autres ados, Maria préfère, pour sa part, s’épancher au Biceps. Un endroit où l’on peut décharger le sentiment d’injustice qui nous anime parfois, approuve Karen: «Pourquoi moi? Mais en même temps, je ne souhaite cela à personne…» La jeune fille évoque ses retours douloureux des camps scolaires: «J’étais triste d’assister aux retrouvailles de mes camarades avec leurs parents, alors que moi je devais retourner à mon foyer. Mais c’est ma vie, il faut l’accepter. Je dois vivre avec, c’est ma réalité!» Pour Silvia Parraga, «cela illustre parfaitement l’acceptation du parent tel qu’il est. Une façon très mature d’évoquer cette réalité.»

«Ils aiment leurs parents»

Si ces enfants ne souhaitent pas trop relater leur quotidien, selon Julie Bordet, «c’est également pour ne pas reproduire le schéma des parents qui envahissent l’entourage avec leurs problèmes». «S’il ne se passait rien dans mon existence, ce serait triste, estime Clémentine. Au moins, il y a du «drama», de la vie.» On ne voit pas que de la souffrance et de la honte en accompagnant ces jeunes, conclut Silvia Parraga: «On décèle de riches histoires avec du fond et de l’émotion. Ces enfants aiment leurs parents et ils grandissent bien, malgré leurs préoccupations.»

Infos: lebiceps@bcas.ch (TDG)