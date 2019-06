Top manager du XVIIe, elle a propulsé son entreprise au sommet

Elles ont fait Genève Épisode 8

Née à Genève en 1613, Élisabeth Baulacre est une cheffe d’entreprise d’envergure, dirigeant une fabrique de dorures importante au XVIIe siècle. Fille de Françoise Pelissari et du marchand Nicolas Baulacre, elle est issue d’une famille protestante originaire de Tours et réfugiée à Genève. Les Baulacre sont des marchands et des artisans, tandis que les Pelissari sont spécialisés dans l’industrie et le commerce de la soie à Genève.

En 1637, Élisabeth Baulacre épouse Pierre Perdriau, lui aussi marchand et fils de marchand, mais leur union ne dure que quelques années puisque ce dernier meurt en 1641.

Sens aigu de la gestion

Elle se remarie en 1655 avec Jacob Andrion mais, de manière exceptionnelle pour l’époque, elle mène ses affaires seule. Ses deux époux n’ont pas pris part au formidable essor de son entreprise, dont le succès lui revient entièrement. En effet, entre 1641 et 1690 Élisabeth Baulacre développe considérablement l’affaire héritée de son premier mari. Le commerce qu’elle reprend, principalement consacré à la mercerie, est modeste dans un premier temps.

Elle se spécialise dans la confection de fils d’or et d’argent. Ces «traits» pouvaient être tissés avec de la soie au sein d’étoffes précieuses ainsi qu’être employés dans la passementerie, utilisés par les boutonniers, fabricants de dentelles, de cordons ou encore de rubans. Grâce à ses efforts, à son inventivité et à son sens aigu de la gestion, Élisabeth Baulacre se retrouve à la tête d’une entreprise florissante et prospère, employant des centaines de travailleurs (voire plus d’un millier). Ceux-ci prennent en charge diverses tâches et occupent différentes fonctions au sein du processus de production.

Influence politique

Son entreprise est au sommet de la vente et de la fabrication des dorures dans le secteur de la soie, durant une période – la deuxième moitié du XVIIe siècle – témoignant d’un engouement pour ces produits luxueux.

Élisabeth Baulacre s’enrichit jusqu’à devenir l’un des contribuables les plus importants de Genève, possédant la fortune la plus conséquente de la ville après le très riche marchand et banquier Jean-Antoine Lullin.

Personnage de poids sur le plan économique, elle use probablement de son influence également dans le domaine de la politique, notamment lors de l’élection des syndics. Elle meurt en 1693, à l’âge de 80 ans à Genève, non sans avoir laissé dans les chroniques du temps la mémoire de sa personnalité ambitieuse et talentueuse. (TDG)