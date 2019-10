Tombé dans le vin quand il était petit

Malgré son jeune âge, il peut se targuer d’avoir déjà une belle expérience dans le métier de vigneron. À 27 ans, Mathurin Ramu vient de terminer ses dixièmes vendanges. Sa vocation ne date pas d’hier, mais une série de récompenses récentes lui confirment, si besoin était, qu’il a eu raison de suivre la voie tracée par son père, Guy, et leurs nombreux aïeux. Mathurin est en effet la neuvième génération de Ramu à exploiter le domaine familial de Chafalet, dans le hameau d’Essertines, sur la commune de Dardagny. La semaine dernière, il a connu la consécration avec deux distinctions au Grand Prix du vin suisse. Son blanc passerillé, nommé Élise, a fini premier dans la catégorie «vins doux» et obtenu en prime le Prix Découverte Élisabeth Pasquier. En septembre, ce même cru avait déjà remporté une médaille d’or au concours international Mundus Vini, en Allemagne, et une autre en juin, à la Sélection des vins de Genève.

«Un style de vie plus qu’un métier»

Il faut dire que le vin, Mathurin Ramu est tombé dedans quand il était petit. «Je ne m’imaginais pas faire autre chose que vigneron, confie-t-il. Quand je voyais mon père, je n’avais pas l’impression qu’il bossait. Il «vivait» la vigne. Ce n’est pas du travail, quand on fait ce qu’on aime. Vigneron, c’est un style de vie plus qu’un métier.» Lui-même s’est passionné pour le noble breuvage bien avant d’avoir l’âge d’en boire. «Depuis que j’ai eu treize ans, je demande des bouteilles de vin pour mon anniversaire et pour Noël.» À quinze ans, il commence son apprentissage au Domaine des Charmes, à Peissy. «J’étais le plus jeune de ma classe d’apprentis, se souvient-il. J’avais de très bonnes notes en pratique, mais moins en théorie. Je n’ai jamais été très scolaire et petit, à l’école, j’avais beaucoup d’heures d’absence. Mais dès que j’ai commencé à faire ce que j’aimais, ça allait mieux.»

Il étudie ensuite la viticulture au centre de formation de Marcelin, à Morges, puis à la Haute École de Changins, à Nyon. Avec ce bagage, le voilà fin prêt pour passer aux choses sérieuses. «J’avais dix-huit ans quand j’ai fait ma première vinification sous l’œil de mon père. Et depuis 2011, c’est moi qui vinifie au domaine.» La reconnaissance ne tarde pas à venir. En 2015, à peine âgé de 23 ans, il reçoit le prix des jeunes de l’École hôtelière lors de la Sélection des vins de Genève. Et depuis 2016, son père a passé la main et c’est officiellement lui qui gère l’exploitation.

Un des plus petits domaines genevois

Pour se rendre à Essertines, situé sur une paisible colline dominant le vallon de l’Allondon, il faut emprunter une petite route qui serpente entre forêt et clairières. Depuis leur enclos, des chevaux regardent passer les véhicules d’un air nonchalant. On arrive alors sur l’un des plus petits domaines de vigneron-encaveur du canton. «Nous avons près de quatre hectares de vignoble, précise Mathurin, plus une parcelle que j’ai prise en location depuis cette année. Tout se trouve à moins de 300 mètres de la maison, ce qui permet de garder constamment un œil sur la vigne.» Le jeune vigneron a grandi dans ce «Far-West» genevois, dans ce qu’il appelle la «maison du bonheur». Quatre générations y vivent sous le même toit, de l’arrière-grand-mère au dernier bambin, friand de raisin. La mère de Mathurin, Sylvie, expose ses sculptures en face du carnotzet. Quant à sa sœur Valentine, ancienne championne d’équitation, elle élève et entraîne des chevaux. Il y a aussi là certains des nombreux enfants que les Ramu ont hébergés à titre de famille d’accueil, qui sont devenus adultes et ont fini par faire partie intégrante de la smala.

En plus du vin, Mathurin produit également du miel. «J’ai commencé quand j’avais dix ans, raconte-t-il. J’ai longtemps été le plus jeune apiculteur de Suisse. Je vendais mon miel pour me faire de l’argent de poche.» Depuis deux ans, il organise aussi avec son beau-frère Guillaume des «apéros du terroir», où l’on peut déguster, en plus des vins du domaine, du fromage de Cartigny ou d’Avully, du pain de Laconnex ou encore de la charcuterie de Bernex. Une manière de faire connaître son discret coin de paradis. «Personne ne passe jamais à Essertines, à moins d’avoir une bonne raison d’y venir.»