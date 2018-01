Toit de grange envolé, arbres tombés et inondations

Dans la caserne principale, l’alarme retentit. «Depuis ce matin, ça sonne non-stop», explique un pompier. Les Services d’Incendie et de Secours (SIS) ne chôment pas en ce mercredi 3 janvier. Inondations de caves et de sous-sol, chutes d’arbres ou encore volets et panneaux de chantiers envolés au programme. «Depuis ce matin, nous avons procédé à une cinquantaine d’interventions liées à la météo. Principalement vers 12 h», signale le commandant des SIS, Nicolas Schumacher.

Le vent et la pluie envoient ces hommes aux quatre coins du canton. «La Champagne et la Ville de Genève ont été principalement touchées», précise le commandant. À Avully, en milieu d’après-midi, un toit de grange s’envole. Non loin de là, un arbre est tombé sur une voiture. La grue est de sortie pour évacuer les morceaux tronçonnés par les pompiers.

Panne d'électricité

Plus tôt dans la journée, des habitants de Corsier, Hermance, Meinier, Choulex et Anières ont été privés d’électricité. «En raison de la tempête, déclare Elise Kerchenbaum, porte-parole des Services industriels de Genève. Une branche a endommagé une ligne.»

Pour les deux tiers des 1240 clients (foyers ou commerces) concernés, la panne a été réparée onze minutes plus tard. Quant aux 420 restants, ils ont récupéré le courant au bout d’une heure. Durant ce laps de temps, les sapeurs professionnels sont intervenus pour sortir des personnes coincées dans des ascenseurs en raison de la panne.

«C'est loin d'être terminé»

En fin d’après-midi, les quatre grandes échelles du SIS ainsi que le bras élévateur tournent encore dans le canton. «Pour de la prévention de chutes de matériaux», selon le commandant des SIS. Durant cette journée marathon, de nombreux moyens ont été engagés. Et quatre compagnies de pompiers volontaires sont venues en renfort des professionnels.

Les pompiers se préparent à une nuit et un jeudi agités. «C’est loin d’être terminé, confirme Nicolas Schumacher. On suit l’évolution heure par heure.» (TDG)