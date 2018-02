Timothée Calame: éloge de l’inefficacité

Les bons plans

Chargée de la promotion de l’association culturelle Kalvingrad, Roxane Fleury apprécie beaucoup le petit restaurant érythréen qui se trouve dans l’immeuble coopératif du CRAC, le Centre de Recherche et d’Action Communautaire, au 7, Boulevard Carl-Vogt. L’établissement affiche une ambiance familiale: «On a l’impression de manger chez des particuliers!» Mercredi soir, Roxane se rendra à l’inauguration du Nid, une épicerie coopérative et participative établie au 3, Sentiers des Saules et qui propose toutes sortes de produits en vrac provenant de circuits courts. Niveau culture, la jeune femme originaire d’Yverdon recommande une visite du cinéma Cinélux, situé à la Jonction. La petite salle indépendante, ouverte depuis 1945 et rénovée l’année passée «est gérée par une chouette équipe et présente souvent des avant-premières». Ce jeudi, c’est le film Jusqu’au bout des rêves qui y sera projeté en présence de son réalisateur, le Haut-valaisan Wilfried Meichtry.En soirée, Roxane aime se rendre à La Gravière pour profiter des événements techno ou hip-hop qui y sont organisés. Elle apprécie aussi la petite salle de L’Écurie, «avec son public de niche et sa musique underground».