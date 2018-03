Thierry Cerutti dégradé, c’est confirmé

C’est une double claque. Dégradé par le Conseil d’État en 2016, le policier Thierry Cerutti, par ailleurs député MCG, voit son recours rejeté. Cinglante, la Chambre administrative estime que les dérapages du fonctionnaire sont d’une grande gravité.

La Cour décrit dans son arrêt du 6 février, obtenu par la Tribune de Genève, la montée en puissance d’un homme confondant ses casquettes de policier et de député. Son parcours professionnel est jalonné de sanctions. Blâmé deux fois en 1998, notamment pour mensonge et pour manquements aux règles, il reçoit un avertissement en 2002 pour avoir tenté d’infléchir un gendarme au sujet d’infractions commises par son oncle, puis un autre en 2006 pour avoir remis à un administré un polo officiel de la police. Il reçoit un troisième avertissement en 2007 pour avoir demandé à un jeune collaborateur de réaliser une action non autorisée. Puis en 2012, Thierry Cerutti fait l’objet d’un entretien de service pour avoir utilisé son titre professionnel hors du cadre de la police. Suite à un litige entre le député et une fondation de droit public en 2013, la cheffe de la police le recadre fermement.

Sans tact ni honnêteté

Pas de quoi impressionner le fonctionnaire. Quatre autres affaires vont lui valoir une sanction importante infligée par son employeur, à savoir la dégradation pour quatre ans avec une diminution de son traitement.

De quoi s’agit-il? En 2013, le conseiller d’État chargé de la Sécurité, Pierre Maudet, demande à la cheffe de la police d’investiguer sur l’usage que Thierry Cerutti aurait fait de sa fonction de gendarme pour obtenir une vidéo d’un incident survenu dans un tram alors qu’il n’était pas chargé de l’enquête et siégeait en tant que député au conseil d’administration des Transports publics genevois.

Classée au plan pénal, l’affaire a été considérée comme une faute par son employeur. «Si l’élément intentionnel fait défaut pour que l’abus d’autorité soit retenu, l’intéressé n’a en tout état de cause pas agi selon les règles de la bonne foi, ni, partant, avec un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne et des biens, ni avec honneur, tact et honnêteté, y compris hors de son service de policier», appuie la Chambre administrative.

La deuxième affaire remonte à 2014, au moment du procès Sperisen. Sur son blog, Thierry Cerutti attaque avec virulence le premier procureur Yves Bertossa et la présidente du Tribunal criminel, Isabelle Cuendet. Il utilise «des termes incontestablement irrespectueux, insultants et dégradants». Pour la Cour de justice, le recourant a violé le code de déontologie des fonctionnaires cantonaux.

Le troisième dossier concerne la condamnation pour calomnie de Thierry Cerutti par le procureur général, puis par le Tribunal de police et par la Chambre pénale d’appel et de révision. En 2014, sur son blog, il avait comparé le Parti socialiste de Vernier – où il a par ailleurs occupé la fonction de maire – au «parti national-socialiste d’Adolf». Là encore, la Cour retient la violation du code de déontologie.

Si le quatrième grief, relatif à des questions écrites adressées au Conseil d’État sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire, n’est pas retenu par la Chambre administrative, pour elle, la coupe est pleine.

Recours au Tribunal fédéral

Malgré un travail jugé positivement par sa hiérarchie, malgré une sanction «ressentie comme humiliante par l’intéressé», la Cour confirme la dégradation. Celle-ci n’est pas jugée «disproportionnée, vu notamment la grande gravité des manquements». Très occupé par sa campagne pour sa réélection au Grand Conseil, Thierry Cerutti n’a pas répondu à nos sollicitations. Son avocat, Me Marc-Alec Bruttin, commente: «Mon client conteste toujours les manquements retenus par le Conseil d’État et donc la dégradation. C’est pourquoi un recours sera déposé au Tribunal fédéral.»

Au-delà de l’aspect judiciaire, un point interpelle. Comment Thierry Cerutti a-t-il pu grader pour devenir en 2012 brigadier-chef de groupe malgré plusieurs écarts? «Jusqu’en 2014, la prise de ce grade était «automatique», explique Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise. Il fallait toutefois obtenir une évaluation positive des compétences et ne pas avoir de procédure pénale ou administrative en cours. Depuis 2014, la réussite d’évaluations est en plus requise, ce qui a été ancré dans la nouvelle Loi sur la police.»

(TDG)