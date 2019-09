Thierry Apothéloz retire son message culture

Voilà ce qu’il convient d’appeler une pirouette. Lundi soir, devant les membres du mouvement La Culture Lutte réunis en séance plénière, Thierry Apothéloz a annoncé qu’il retirait son avant-projet de message sur la politique culturelle cantonale, soumis à consultation jusqu’au 30 septembre.

«J’ai souhaité le dialogue et c’est le but de ma présence ici», a exposé le conseiller d’État chargé de la Culture à l’audience, expliquant que sa démarche avait été mal comprise et qu’un avant-projet n’avait pas pour vocation d’être immédiatement applicable. «Il fallait considérer ce texte comme une étape préalable, a-t-il argué. Le dispositif se voulait ouvert, participatif et contributif. Ses quelques éléments phares étaient surtout destinés aux partis politiques.» Le magistrat socialiste a soutenu qu’il était nécessaire de «préparer les esprits» afin d’éviter les conflits parlementaires et, partant, un échec au Grand Conseil lorsqu’il s’agira de déposer un ou plusieurs projets de loi qui répondent à l’initiative «Pour une politique culturelle cohérente à Genève» (IN 167), acceptée en mai par 83% des votants.

À la surprise générale, cette esquisse de politique culturelle ne découle donc pas, selon l’élu, de l’adoption de l’IN 167. «Il s’agit d’un malentendu, justifie Thierry Apothéloz. Il y a eu une collision dans l’agenda, l’initiative ayant été votée en mai et l’avant-projet publié quelques semaines plus tard.» Le ministre appelle de ses vœux un apaisement des relations entre les acteurs culturels et le politique, afin «d’avancer». Il indique son projet d’organiser une série de rencontres thématiques afin de parvenir, d’ici au mois d’avril prochain, «à une position aussi partagée que possible».

Pour comprendre pareil revirement, il faut rappeler que le texte n’a eu l’heur de satisfaire ni sur le fond ni dans la forme. Tant le comité qui a piloté l’IN 167 que le mouvement La Culture Lutte ont manifesté leur vif désaccord avec l’avant-projet (lire nos éditions du 20 septembre). Ils ont signifié leur refus de répondre à la consultation, se déclarant trahis par un message ne comportant ni objectifs lisibles, ni calendrier précis, ni projections budgétaires claires.

Le dépit s’est avéré général, le rapport ayant déçu bien au-delà des milieux culturels. Si communes, Ville et formations politiques saluent poliment l’effort du magistrat d’avoir établi pour la première fois une telle feuille de route, tous les interlocuteurs estiment qu’un gros travail reste à faire. Seuls les socialistes, camarades de parti du ministre, ont indiqué, à quelques jours de la fin du délai de consultation, n’avoir pas encore finalisé leur position.

Les trois axes oubliés

Thierry Apothéloz soutient que son avant-projet ne constitue pas une réponse à l’IN 167. Le premier paragraphe de l’avant-propos du texte, pourtant, cite in extenso les «lignes désormais constitutionnelles qui fondent l’action que détaille le présent message». Soutien à la création artistique, cofinancement comme fondement du nouveau partenariat entre pouvoirs publics, et concertation, notamment entre l’État, la Ville de Genève et les communes: voilà les trois grands principes que l’adoption de l’IN 167 a consacrés et qui visent à contrer la loi sur la répartition des tâches en matière de culture (LRT-2) de 2017.

Le comité d’initiative attendait donc une vraie refonte de la politique culturelle. «Le message ne répond pas au texte voté par les Genevois, déplore Aude Vermeil, l’une de ses membres. Thierry Apothéloz n’a manifestement pas saisi les enjeux de l’initiative et son avant-projet prouve une méconnaissance des problématiques culturelles et des modes de production artistique.»

De son côté, l’Association des communes genevoises (ACG) a sollicité le ministre pour débattre dans le détail d’un message «qui appelle beaucoup de questions, particulièrement en matière de création, de diffusion et de financement».

La députée Verte Alessandra Oriolo ne voit pas dans le rapport une logique très différente de celle de la LRT: «L’initiative réclame qu’on repense un véritable cofinancement. Or l’une des rares propositions concrètes de l’avant-projet consiste à ce que le canton reprenne à son compte l’Orchestre de la Suisse romande, institution aujourd’hui cofinancée par la Ville et l’État. Je comprends et partage l’incrédulité des gens du terrain.»

Un manque de cohérence

Un reproche est unanimement adressé au conseiller d’État: son texte manque d’ambition, de hauteur de vue et de cohérence. «Ce message est flou, donc très anxiogène, poursuit Aude Vermeil. Il manifeste d’un manque évident de maîtrise des dossiers et de capacité à articuler une vraie vision.» Un avis partagé par Bertrand Reich, président du PLR genevois, qui affirme qu’on est loin d’un projet culturel satisfaisant: «Le propos n’offre pas de perspective d’ensemble. Il s’agit d’éléments disparates, accolés les uns aux autres, sans cohésion.»

«Exprimant quelques idées éparses de «nouveautés» sans ancrage, ce texte fait l’impasse sur les arts et la culture tels qu’ils se font et se vivent» à Genève, assène La Culture Lutte. «Un inventaire à la Prévert», renchérit Marie Barbey-Chappuis, vice-présidente du PDC genevois.

Une méthode contestée

Des voix dénoncent également la forme du message. D’abord, le texte a été mis en ligne pour une consultation ouverte avec un formulaire de réponse succinct, sans être adressé à toutes les parties concernées. Ensuite, l’avant-projet a été rédigé sans sollicitation préalable des partenaires essentiels au débat. Ni la Ville de Genève, ni les milieux culturels, ni même le Conseil consultatif de la culture n’ont été invités à prendre part à la réflexion pour l’instant; cette dernière entité a pourtant «la tâche de conseiller les collectivités publiques sur les orientations et les priorités de leurs politiques culturelles […] sur l’ensemble du territoire cantonal», comme le stipule la loi sur la culture.

D’autres s’interrogent, enfin, sur le fait que le message soit porté par le seul Département de la cohésion sociale: «Un objet de cette ampleur doit être un enjeu du Conseil d’État», souligne Bertrand Reich.

La position de la Ville

S’il est un interlocuteur à prendre en compte en matière de culture, c’est bien la Ville de Genève. Pilote historique du domaine, elle lui octroie une conséquente enveloppe annuelle – plus de 260 millions de francs en 2019. Or le message ne lui a pas été adressé directement: elle n’a été consultée que via l’ACG.

Quant au contenu, Sami Kanaan avoue un espoir déçu face à un texte qui ne contient ni échéances, ni modalités de financement, ni outils précis de consultation. «L’initiative «pour une politique culturelle cohérente» donnait au canton le mandat clair de se positionner comme un acteur majeur du secteur, déclare le conseiller administratif à la tête de la Culture. Elle stipule que l’État doit promouvoir la création, être présent dans les grandes institutions et actif dans la concertation avec les partenaires. On a l’impression que c’est resté à l’état de souhait.» Maintenant que Thierry Apothéloz a tourné casaque, reste à se remettre au travail. Collectivement.