Tente de dépistage envahie devant les HUG

Elle a été montée lundi, comme prévu, devant les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), vers le parking dédié aux donneurs de sang. Et, depuis son ouverture ce mardi matin, cette tente consacrée au dépistage du coronavirus a été littéralement envahie.

Parole de professionnels de la santé. «C'est la pagaille, indique un médecin. Tous rentraient par le service d'admission, sans se préoccuper de l'exposition des réceptionnistes!»

Les autorités veulent certes dorénavant amplifier les tests pour avoir une meilleure idée de l'épidémie, mais l'État appelle une nouvelle fois à la responsabilité des gens. «Notre stratégie monte en puissance, explique Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES). Mais ne vous précipitez pas dans ces nouvelles tentes de tri!» Des hôpitaux privés ont aussi installé de telles structures.

Le porte-parole du DSES répète que les tests restent prioritairement effectués pour les personnes à risques et le personnel soignant: «Les autres personnes qui auraient des symptômes sans complication doivent commencer par appeler leur médecin et si possible restées confinées chez elles et observer l'évolution de leur santé.»

Laurent Paoliello souligne d'ailleurs que «les personnes en situation non urgente seront immédiatement refoulées des tentes de tri. Ne venez donc pas l'engorger sans réelle nécessité.» Le porte-parole des HUG, Nicolas de Saussure précise: «La tente de tri sert à accueillir les personnes qui se présentent aux urgences avec des symptômes respiratoires.»