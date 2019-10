Tensions au Musée d’art et d’histoire: une cadre déplacée

Plusieurs conflits ont secoué le Département de la culture et du sport (DCS) de la Ville de Genève ces dernières années. Parmi les services touchés, la Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA), située au sein du Musée d’art et d’histoire (MAH). Au fil des mois, des démarches ont été menées afin de désamorcer les tensions. Dernièrement, la responsable a quitté le service.

La cadre, autour de laquelle s’étaient cristallisées les tensions, a été déplacée. «Elle a demandé à changer de poste par le biais d’une possibilité de mobilité interne. Cette solution a donné satisfaction à tout le monde», explique Félicien Mazzola, chargé de communication du DCS. Une réorganisation interne a dès lors été entamée. Elle pourrait bien se poursuivre, puisque le MAH aura un nouveau chef dès vendredi. Marc-Olivier Wahler remplacera en effet Jean-Yves Marin, qui a dirigé l’institution pendant dix ans.

Interrogé en début d’année, le DCS n’avait pas souhaité détailler la nature des tensions à la BAA, par «souci de confidentialité à l’égard des employés concernés». Le Syndicat des services publics (SSP) avait pour sa part reconnu un épuisement du personnel et des dysfonctionnements au niveau de la direction. Et aujourd’hui? Pour la Ville, la situation est réglée.

Du côté syndical, on se réjouit que les choses bougent. «Mais pour l’heure, la responsable, en place depuis une vingtaine d’années, n’a pas été remplacée, note Corinne Beguelin, secrétaire syndicale au SSP. Et le fait que son adjointe, qui était très proche d’elle, soit encore en place génère de l’inquiétude.» Pour le syndicat, il reste beaucoup à faire. «Il y a eu pendant de nombreuses années de lourds problèmes managériaux, entre autres. L’enquête santé-sécurité menée par le département a révélé de nombreux points noirs qu’il faut corriger.»

La BAA n’est pas la seule institution du DCS qui a connu des remous. La Bibliothèque de Genève (BGE), le Musée d’art et d’histoire et le Musée d’histoire naturelle (MHN) ont aussi été le théâtre de conflits du personnel. À la BGE, la situation s’est apaisée, selon la Ville. Celle-ci explique que les actions mises en place sont régulièrement communiquées à la Cour des comptes, qui y avait mené un audit. Au MHN, une expertise est en cours, de même nature que celle réalisée à la BGE. Elle se terminera en décembre 2019. Enfin, dans les bibliothèques municipales, l’ouverture le dimanche – qui avait suscité des résistances parmi les employés – commence ce week-end. Il s’agit ici d’une expérience pilote, «sur la base du volontariat des bibliothécaires du réseau», précise la Ville.