Tariq Ramadan vient d’être libéré en France, sa famille dit son soulagement à Genève

Après neuf mois et demi de détention provisoire en France, toujours accusé de viol par trois Françaises, le Genevois Tariq Ramadan est sorti de prison, ce vendredi vers 17h15, vient d’apprendre la «Tribune de Genève». La Cour d’appel de Paris a ordonné jeudi sa remise en liberté, sous contrôle judiciaire. Soulagement de sa famille. Réactions des avocats d’une quatrième plaignante, une Suissesse l’accusant de viol à Genève.

«Nous sommes soulagés qu’il puisse enfin sortir, déclare Bilal Ramadan, l’un des frères du célèbre islamologue controversé. Tariq pourra enfin se soigner et assurer plus sereinement la suite de sa défense qui s’annonce longue. Nous sommes convaincus qu’il sera innocenté des accusations qui pèsent sur lui et qu’il pourra ainsi laver son honneur.»

Bilal Ramadan reste très en colère: «C’est le seul accusé de viol qui a fait de la préventive en France. Il a été enfermé sans preuves. Les juges n’ont tenu compte que des éléments à charge. On l’a humilié et diabolisé. On a délibérément profité de cette affaire pour le briser, et sa famille avec lui, parce qu’on ne veut pas de son discours sur l’Islam en France. Il a été pris dans un traquenard. Et nous attendons de la justice qu’elle fasse enfin son travail.»

Comparé à Rousseau

C’est la quatrième demande de mise en liberté faite par la défense. Les juges français l’ont tout d’abord rejetée la semaine passée, considérant sa détention toujours nécessaire pour «éviter le renouvellement de tels faits» et évoquant des «risques de pression sur les plaignantes». Ces arguments n’ont donc pas été retenus par la Cour d’appel.

Comment Bilal Ramadan perçoit-il ce retournement de situation? «Grâce à l’excellent travail de l’avocat Emmanuel Marsigny qui a pu démontrer qu’il n’y avait aucune raison de le garder en prison. Tariq a reconnu et prouvé qu’il avait eu des relations extraconjugales consenties. Si la Cour d’appel avait eu le moindre doute, elle ne l’aurait jamais laissé sortir! Il était sûrement temps de mettre fin à ce simulacre de justice.» Bilal Ramadan n’est-il quand même pas déçu par le double discours de son frère sur la fidélité? «Le double discours qu’on lui reproche mais que personne n’a pu démontrer c’est qu’il parlerait d’une certaine manière aux musulmans et d’une autre aux non musulmans. Or dans cette affaire, il ne s’agit pas de cela, mais de la vie privée d’un homme, jetée en pâture sur la place publique. On ne met pas les gens en prison pour cela, pas plus qu’on ne cesse de lire l’Émile de Rousseau après avoir pris connaissance de certains faits de sa vie privée.»

La priorité à présent pour la famille, c’est que Tariq Ramadan puisse se faire «réellement soigner» pour sa sclérose en plaques. Pour rappel, le traitement a été jugé compatible avec la détention.

340 000 francs de caution

Pour des raisons de sécurité, on ne saura pas où résidera dorénavant l’islamologue de 56 ans, libéré sous conditions. Il doit remettre son passeport suisse, a l’interdiction de quitter le territoire français, d’entrer en contact avec les plaignantes et certains témoins. Il devra aussi pointer une fois par semaine au commissariat. Sa libération est enfin soumise au versement d’une caution de 300 000 euros (340 000 fr.). «Des relations privées ont avancé cette somme», informe Bilal Ramadan.

Quel est l’impact de cette décision sur la procédure suisse? No comment des défenseurs genevois de Tariq Ramadan, Mes Guerric Canonica et Pierre de Preux. Les conseils de la plaignante suisse, Mes Romain Jordan et Robert Assaël, indiquent tout d’abord: «Cette mise en liberté ne diminue en rien la gravité particulière des charges qui pèsent à l’encontre du prévenu. Cette décision n’a pas de conséquence sur le volet suisse. La procédure continue. Détenu ou non, le prévenu sera entendu par le Procureur genevois, en France, dans les plus brefs délais.»

Dans les médias français, une plaignante dit craindre encore davantage les réactions des partisans du prédicateur. Qu’en est-il de la plaignante suisse? «En tant que victime, notre cliente a des droits, notamment celui de son anonymat. Quiconque ne les respecte pas s’exposera à une réaction judiciaire forte et immédiate.» (TDG)