Tapis rouge déroulé sur la Voie verte contre le gel

La passerelle de la Seymaz s’était transformée mardi matin en une véritable patinoire pour les piétons et les cyclistes à cause du verglas. Les chutes se sont succédé et une cycliste avait même dû être hospitalisée.

Les habitués de la Voie verte ont vu la différence dès la fin de journée. Un revêtement rouge a été déposé par les CFF sur la structure en bois.

Frédéric, cycliste, regrette le manque d’anticipation des autorités mais semble satisfait du tapis installé. «Je suis passé sur le pont mercredi vers 11 h en température positive et ensuite vers 22 h en température juste négative, sans glisser mais avec prudence.»

Pour rappel, la passerelle en bois n’était habituellement pas salée, afin d’éviter la carbonatation des matériaux. Suite à l’accident, la Direction de projet CEVA, qui est en charge de l’entretien «lourd» du pont, avait demandé mardi aux communes de Chêne-Bourg et à Chêne-Bougeries de saler la zone, exceptionnellement. Le tapis a ensuite été posé.

Cette solution pour lutter contre le gel se veut toutefois provisoire. «Nous sommes en train d’étudier les possibilités d’amélioration, voire de remplacement, du revêtement actuel de cette passerelle», indique la Direction de projet CEVA.