TGV Lyria anticipe de fortes perturbations lors de la grève

La circulation des trains à grande vitesse (TGV) sera très perturbée à partir du 5 décembre – voire un jour plus tôt – en raison de la grève prévue en France de durée illimitée. Filiale commune de la SNCF et des CFF, l'opérateur ferroviaire invite ses clients «à reporter leurs voyages prévus entre le 5 et au moins le 8 décembre, et à se tenir informés sur les sites dédiés pour tout voyage à une date ultérieure». «Quelques trains» seront déjà supprimés dans l'après-midi du mercredi 4 décembre.

La mobilisation contre la fusion des 42 régimes de retraite existants en un système "universel" par points "s'annonce forte et durable", a prévenu vendredi le syndicat CGT, qui a appelé à une grève interprofessionnelle avec ses homologues FO, la FSU et Solidaires. Le mouvement devrait être particulièrement suivi et pourrait durer plusieurs jours dans les transports publics, notamment en Île-de-France, en raison de l'appel à une grève illimitée lancé à la RATP et à la SNCF.

Des mesures de remboursements et échanges de billets sans frais sont mises en place pour les clients concernés, poursuit Lyria qui incite les personnes souhaitant voyager en France dès le 9 décembre à se tenir informées de la situation. Des informations en temps réel seront dispensées sur l'application «Assistant SNCF» ainsi que sur les sites oui.sncf, sncf.com et tgv-lyria.com, tout comme sur le site des CFF. Le détail des trains maintenus le 5 décembre sera annoncé dès l'avant-veille à 17 h. C'est à cette même heure qu'une actualisation quotidienne sera mise à jour durant toute la durée du conflit social.

Selon TGV Lyria, les voyageurs détenteurs de billets pour des voyages prévus entre le 5 et le 9 décembre pourront échanger ou faire rembourser leur titre de transport sans frais, quel que soit le tarif et même s'il s'agissait d'une offre non remboursable. En fonction de l'évolution du mouvement, d'autres mesures commerciales pour les voyages programmés à partir du 10 décembre seront communiquées par la suite.

TGV Lyria signale en outre que «la circulation dans Paris sera difficile, le mouvement de grève touchant tous les transports publics».