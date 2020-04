Syndicaliste sanctionné: un comité de soutien dénonce un «licenciement abusif»

Jeudi dernier, le syndicaliste accusé de harcèlement et de gestes déplacés par une dizaine de femmes a été licencié suite à une enquête interne. Or, pour ses partisans, la sanction ne passe pas. Ils annoncent ce mardi créer un comité de soutien, qui apportera à l'intéressé «aide et assistance, afin qu’il fasse valoir ses droits et obtienne justice et réparation. Notre comité va défendre les droits du syndicaliste et, au-delà, toutes les travailleurs du Canton de Genève confrontés à ce même arbitraire.»

Enquête tenue secrète

Emmené par Thierry Daviaud et David Andenmatten, membres du Syndicat des services publics (SSP), ce collectif estime en effet que la sanction infligée à l'employé n'a pas lieu d'être. «Le comité de soutien est en mesure d’affirmer qu’Unia a pris sa décision sans que le syndicaliste et ses avocates aient pu obtenir ni même consulter le rapport d’enquête interne», précise un communiqué.

Plus généralement, le comité de soutien estime que l'employé est victime d'une cabale. «La cause a été honteusement détournée par certains pour servir leurs desseins, ce qui est une violence inouïe contre la cause des Femmes.» Selon ses membres, la raison du licenciement «semble être, pour Unia, de pouvoir affirmer publiquement qu’il applique le principe de tolérance zéro qui prévaut vis-à-vis du harcèlement sexuel, donnant ainsi des gages aux pressions médiatiques orchestrées par certains.»

Le collectif s'interroge aussi sur la temporalité des témoignages. «Comment Unia justifie-t-il un licenciement sur une accusation par ailleurs contestée de plusieurs années antérieures à l’engagement du syndicaliste?»

Victimes entendues

Jeudi, Unia a annoncé que l'enquête interne (menée par deux organismes externes) avait abouti et avait conclu que la direction était exempte de reproches. Le contenu du rapport et les sanctions, en revanche, n'ont pas été communiquées. Les victimes, qui avaient témoigné dans la Tribune de Genève début décembre, se sont dites soulagées après avoir avoir appris le renvoi de l'intéressé. Leurs avocates ont néanmoins regretté le refus d'Unia de leur permettre de répondre aux déclarations du syndicaliste ou de connaître les conclusions de l'enquête. Elles non plus n'ont pas eu accès à cette dernière.