Swiss Mask plutôt que made in China

Avec le gel hydroalcoolique, le masque est l’un des enjeux majeurs de la crise sanitaire qui touche la planète. Après la menace de pénurie dans les hôpitaux et la rupture des canaux de distribution en Chine pour cause de confinement, on s’interroge désormais sur la pertinence ou non du port obligatoire du masque pour l’ensemble de la population. Encore faudrait-il avoir un stock suffisant pour équiper chaque individu…

Assurer une protection efficace sous-entend qu’un masque chirurgical devrait être remplacé – et jeté – toutes les huit heures, selon les directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Imaginez s’il fallait distribuer des masques au demi-million d’habitants du canton de Genève!

Alors pourquoi ne pas concevoir un masque lavable en machine et, donc, réutilisable? Cette question, Marc Bähni se l’est posée. Propriétaire de la boutique Lygnes à Carouge, spécialisée dans la confection de costumes sur mesure, il a été contraint de fermer son magasin après les mesures de confinement imposées par le Conseil fédéral, le 16 mars dernier.

Ses couturières? Renvoyées à la maison et au chômage technique. Un jour, il reçoit le coup de téléphone d’un directeur d’EMS, client chez lui pour des travaux de retouches. «Il m’a demandé si je ne pouvais pas lui fabriquer des masques pour son personnel», explique-t-il.

Le Genevois n’est pas un spécialiste en la matière. Il cherche des tutoriels sur le Net. S’inspire de ce que certains de ses confrères ont réalisé en France pour imaginer son masque et ses trois couches de tissu. Finit par lui infliger une batterie de tests afin de mesurer sa résistance: lavage à 95°C, séchage au four à 80°C. Son masque reste imperméable. Il ne reste plus qu’à le faire homologuer par l’OFSP ou par le médecin cantonal. Pas une sinécure! Mais c’est en cours…

Les demandes affluent

Piqué au jeu, Marc Bähni échafaude pourtant un projet plus ambitieux que cette commande ponctuelle pour un EMS. Alors qu’il réquisitionne son atelier, à la rue du Marché, et son équipe de quatre couturières pour produire près de 300 masques par jour, les demandes affluent. Une caserne de pompiers, des livreurs de plats à l’emporter, des entreprises, d’autres établissements médico-sociaux… Il se heurte vite à ses limites. Pas assez de mains ni d’espace pour fabriquer les 2000 masques qu’on lui commande au quotidien!

Dans l’industrie du textile depuis 1984, le Genevois crée alors une association à but non lucratif, Swiss Mask, et propose au gouvernement genevois de produire des masques à plus large échelle. En utilisant la main-d’œuvre à disposition. En occupant des locaux laissés vides par les mesures de confinement. Ses calculs sont vite faits. «À raison d’une demi-heure par masque, avec une chaîne de 200 couturières, nous pourrions fabriquer près de 10'000 pièces par jour.»

Soutien de Carouge

Marc Bähni se démène en coulisses pour obtenir des appuis. Il peut très vite compter sur l’oreille attentive de Nicolas Walder, maire de Carouge et conseiller national fraîchement élu. La Ville de Carouge lui a d’ailleurs confié les clés d’une salle au cœur de la Cité sarde. Il compte y installer bientôt une trentaine de couturières et multiplier sa production par dix. Une autre salle, dans la campagne genevoise, pourrait venir grossir les rangs.

La prochaine étape? En attendant le soutien, espéré, du Conseil d’État et de son membre responsable de la Santé, Mauro Poggia, Marc Bähni recherche désormais de la main-d’œuvre. Des couturières au chômage partiel. Des étudiants de la HEAD ou d’ailleurs. Des personnes sans emploi pendant la crise sanitaire. Seule condition? Il faut savoir manier l’aiguille et le fil, évidemment! «Ce travail sera rémunéré», tient à préciser le Genevois – qui oriente les personnes intéressées vers le site www.swissmask.org pour toute postulation.

Ce projet grandit et évolue donc d’un jour à l’autre. Marc Bähni propose déjà une deuxième version, plus fashion, de son masque. Certaines entreprises, nous dit-on, ont demandé d’imprimer leur logo sur le tissu. Une manière de marquer son appartenance à une communauté? Ou simple velléité publicitaire? Swiss Mask a en tout cas trouvé une solution. Avec une couche en polyester. Cependant, souligne l’entrepreneur, la priorité de l’association reste la production de masse. Des masques que l’on peut commander sur le Net – 40 francs pour un kit de quatre. «Nous ne faisons aucune marge, nous les vendons à prix coûtant», conclut Marc Bähni. C’est un peu plus cher qu’un produit chinois, mais ces masques, 100% artisanaux, sont fabriqués en Suisse et ne sont pas obsolètes après leur utilisation.