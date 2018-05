Suspecté de blagues racistes, un gendarme est suspendu

Un policier genevois, par ailleurs syndicaliste de la gendarmerie, a été récemment «libéré de l’obligation de venir travailler». Un jargon administratif qui cache en l’occurrence une réalité plus gênante: sa suspension provisoire. Et pour cause, le fonctionnaire, désormais sous enquête bien que touchant toujours son salaire, se retrouve suspecté d’avoir envoyé dans un groupe WhatsApp, composé d’agents de sa volée de l’école de police, une vingtaine d’images racistes, antisémites ou discriminatoires envers les handicapés.

L’humour d’Adolf Hitler

Durant un an, ce groupe de policiers a partagé des centaines d’images humoristiques au goût parfois douteux. Auteur de la dénonciation, un policier, extérieur à ce groupe, a eu vent de ces envois au cœur du scandale. L’homme s’est fait remettre par deux membres du groupe des captures d’écrans de photos postées, notamment, par le gendarme aujourd’hui prévenu. S’en est suivie la dénonciation à la hiérarchie en février. Le suspect, défendu par Me Robert Assaël, sera entendu à la fin de l’été par le Ministère public.

Que racontent ces images, disponibles sur Internet, que le prévenu a reçues et qu’il aurait envoyées sur le groupe de collègues? Selon une source policière, on y voit notamment Adolf Hitler proposer de résoudre les problèmes d’immigration en Europe… Ou encore une photo de la phrase «Arbeit macht frei» détournée comme un slogan publicitaire. Une autre «blague» partant d’un cliché de ventre plat titré «abdos» aboutit sur un visage d’un homme enturbanné surnommé Abdul… Dans une sorte de quiz, on distingue trois dinosaures et un homme de couleur. Sous cette image, une invitation: trouvez l’intrus.

Ces illustrations tombent-elles sous le coup de la loi? À la justice d’apprécier. Car dans cette affaire, l’appréciation a son importance. Pour le Tribunal fédéral (TF), traiter par exemple quelqu’un de «requérant d’asile de merde» ne contrevient pas forcément à la norme pénale antiraciste. Le professeur Yvan Jeanneret pioche cette injure d’un arrêt du TF dans une affaire bâloise remontant à 2016. L’auteur de cette insulte était un policier qui arrêtait un Algérien. Tout est question de contexte et d’intention de l’auteur, rappelle l’académicien du droit pénal. Il faut notamment qu’il y ait une volonté de porter atteinte à la dignité humaine, d’humilier et de rabaisser quelqu’un du fait de son ethnie ou de sa religion. Pour le TF, le policier bâlois n’avait donc pas l’intention de discriminer l’homme interpellé.

Par ailleurs, de manière générale, si le propos se limite à la sphère privée, la famille ou à un groupe d’amis, l’auteur prend moins de risques. Le TF préconise une analyse de cas en cas pour saisir la frontière entre les deux mondes. Avec Internet, l’audience et le caractère public d’un propos peuvent s’amplifier. D’ailleurs, selon la Commission fédérale contre le racisme (CFR), les discours de haine se multiplient sur les réseaux sociaux.

Me Philippe Grumbach, avocat de la Cicad (Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation), rappelle régulièrement que le message devient public lorsqu’il touche un large cercle de destinataires. En 2004, le TF a exclu le caractère privé d’une réunion sur invitation dans un refuge forestier entre une quarantaine de skinheads: «Le fait que les protagonistes partageaient les mêmes opinions d’extrême droite ne permet pas de considérer qu’il s’agissait d’une réunion privée.»

La norme pénale antiraciste n’est autre que l’article 261 bis du Code pénal, entré en vigueur le 1er janvier 1995. Il prévoit une peine allant jusqu’à trois ans de prison contre celui qui porte publiquement atteinte à la dignité d’une personne en raison de sa race, de son ethnie ou de sa religion.

Avocat du gendarme présumé innocent, Me Robert Assaël explique que son client «n’a pas créé les images. Il les a reçues et les a envoyées dans le groupe WhatsApp, sans faire le moindre commentaire. Avec les réseaux sociaux, tout un chacun reçoit régulièrement, sans les avoir sollicitées, des photos, parfois de bas niveau!»

Les regrets du policier

Le pénaliste assure que le gendarme «regrette d’en avoir diffusé et d’avoir pu heurter certaines sensibilités. C’était d’autant moins son intention qu’il n’est ni raciste, ni antisémite. Autre est la question de savoir s’il a commis une infraction pénale, poursuit Me Assaël. Or, tel n’est pas le cas, car il n’a pas fait de commentaires à l’appui des images envoyées. En particulier, il n’a pas incité à la haine ou à la discrimination.»

Aux yeux de l’avocat, la diffusion a été faite dans un groupe fermé et privé: «Il s’impose de relever que les membres du groupe WhatsApp n’ont jamais dit à mon client être dérangés par ces images, diffusées pourtant sur une période relativement longue.»

Communauté juive en première ligne

En mars dernier, un ancien cadre de la police genevoise qui avait tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux a été reconnu coupable de discrimination via une ordonnance pénale. Sur son mur Facebook, visible par 295 «amis», l’internaute s’était fendu, en octobre, de commentaires visant la communauté juive. Le Syndicat de la police judiciaire a déploré dans nos colonnes l’attitude de l’un de ses membres à la retraite. À la suite d’une dénonciation et d’une plainte pénale de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (Cicad), l’ancien policier a été entendu par l’Inspection générale des services. Selon l’ordonnance pénale, l’homme s’est défendu en expliquant avoir visé Harvey Weinstein, Dominique Strauss-Kahn et Roman Polanski «parce qu’ils avaient bénéficié d’une certaine mansuétude». Ses propos «caricaturaux» ne s’adressaient qu’aux personnes citées, a-t-il justifié. Comme nous l’écrivions l’an dernier, la Commission fédérale contre le racisme (CFR) a eu connaissance en Suisse de 664 dénonciations entre 1995 et 2013. Environ 40% de ces cas n’ont pas débouché sur une procédure d’instruction. À 54 reprises, la personne a été blanchie. Dans 336 cas, elle a été déclarée coupable. Les victimes? Des juifs (27%), des musulmans (4%), des personnes de couleur (16%), des Tziganes et gens du voyage (1%), des étrangers d’autres ethnies (23%) ou des requérants d’asile (2%). Quant aux auteurs, il s’agit surtout de particuliers (39%), puis d’extrémistes de droite (15%), de politiciens (8%) et de journalistes (6%). À Genève, les cas de condamnations restent rares: un en 2012, cinq en 2013, neuf en 2014.

C’est justement cette année-là, qu’un gendarme genevois a été licencié pour avoir fait l’apologie de l’Allemagne nazie. Il avait notamment posté en photo de profil sur Facebook un montage de lui en juif orthodoxe. Accompagné de commentaires sarcastiques. L’agent a également posé devant son drapeau de la marine du IIIe Reich. En 2017, le prévenu, qui conteste sa condamnation, a saisi le Tribunal fédéral. F.M.

