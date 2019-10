Surprise! Le premier de cordée est Hugues Hiltpold

La plupart des observateurs estimaient que le tandem de gauche formé par Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga partait avec un certain avantage sur le duo de l’Entente, Hugues Hiltpold et Béatrice Hirsch, pour conquérir les deux sièges genevois des États. Mais si l’on en croit les résultats du sondage réalisé auprès du Cercle des lecteurs de la «Tribune de Genève», le PLR Hugues Hiltpold résiste très bien. Et même mieux que bien, puisqu’il caracole en tête du classement avec 35% d’intentions de vote.

Un résultat à pondérer

Le conseiller national devance la Verte Lisa Mazzone (30% d’intentions), elle-même suivie du socialiste Carlo Sommaruga (27%), qui précède la PDC Béatrice Hirsch, légèrement en retrait (21%). À bonne distance, on trouve l’UDC Céline Amaudruz (14%), puis l’étonnant Willy Cretegny (9%). Tous les autres candidats ne se partagent que des miettes dans la suite du classement.

À ce stade, il convient de préciser que l’ordre de classement des quatre premiers candidats doit être relativisé. En effet, les réponses données par les lecteurs de la «Tribune» quant à leurs préférences partisanes montrent une surreprésentation de l’électorat PLR en leur sein (lire ci-dessous).

Cette précaution prise, l’excellent score de l’élu PLR démontre que sa candidature est appréciée à droite et qu’elle séduit bien au-delà des libéraux-radicaux. Ce qui laisse à penser qu’il ne devrait pas trop pâtir des effets de l’affaire Maudet (crise interne du PLR) et des bisbilles préélectorales avec le PDC (tentative ratée de s’allier avec les petits partis du centre).

À ceux qui seraient tentés de balayer un peu nonchalamment ce sondage, il faut rappeler qu’un exercice similaire avait permis, en mars 2018, de prédire que le conseiller d’État PDC Luc Barthassat était en grande difficulté. Ce que les urnes avaient confirmé, puisqu’il n’avait pas été réélu.

De même, la large victoire de Pierre Maudet sur Anne Emery-Torracinta lors de l’élection complémentaire du Conseil d’État en mai 2012 avait été anticipée par notre sondage, alors que la socialiste avait les faveurs des pronostics. Il indiquait que le PLR jouait les premiers de classe en matière de crédibilité, de connaissance des dossiers ou encore de charisme.

En résumé, les résultats que nous vous présentons aujourd’hui sont un excellent indicateur de tendances, particulièrement lorsqu’elles sont claires, comme la montée en puissance des écologistes, confirmée dans le sondage tant en ce qui concerne les Verts que les Vert’libéraux.

À ce propos, il sera également intéressant de vérifier si l’électorat jeune va davantage se mobiliser que d’habitude le 20 octobre après la vague de manifestations qui se sont déroulées contre le réchauffement climatique. Si c’est le cas, leurs voix devraient aller majoritairement aux Verts, augmentant encore la progression que prédit notre sondage.

En revanche, les résultats obtenus par les petits partis ou ceux peu représentés parmi les lecteurs sondés sont à prendre avec des pincettes. C’est le cas particulièrement de l’UDC ou du MCG.

Ce bémol donne encore plus de relief à l’excellent score de l’UDC Céline Amaudruz (14%), sa formation n’obtenant en comparaison que 7% d’intentions de vote au National. Concernant l’élection de 2015, les personnes sondées ont indiqué que 7% avaient choisi Yves Nidegger et 6% Céline Amaudruz. Et que dire du résultat du viticulteur Willy Cretegny, qui devance nettement le MCG François Bärtschi (3%)? Évidemment que son combat suscite visiblement de nombreuses sympathies.

Un quatuor de favoris

En définitive, ce sondage confirme que les deux sièges devraient revenir à deux des membres du quatuor en tête de classement. Cela même si la PDC Béatrice Hirsch semble toutefois partir avec un léger handicap.

Bien entendu, le 20 octobre ne constituera que le 1er tour de l’élection du Conseil des États. Aucun candidat ne pouvant rêver d’atteindre la majorité absolue, il faudra revoter le 10 novembre. Et la donne sera alors peut-être différente.

Tout dépendra en fait de qui se retirera ou pas pour ce second tour. Ces retraits avantageront-ils les champions de l’Entente ou ceux de la gauche? Mystère. Seule certitude, de rudes négociations auront lieu dans l’entre-deux-tours.

Au National, le PLR guetté par un vote sanction?

Alors qu’aux États, la situation lui est plutôt favorable, au Conseil national, le PLR pourrait être victime d’un vote sanction. Avec 18%, le grand parti de la droite bourgeoise reste certes en tête des intentions de vote, mais connaît une chute brutale par rapport aux intentions exprimées par les sondés il y a quatre ans. En 2015, ces derniers leur accordaient 27% des intentions de vote pour un résultat réel de 20,5%. Avec neuf points d’écart par rapport à 2015, cette chute, qui dépasse notre intervalle de confiance, indique au minimum qu’il se prépare quelque chose à droite. Ou vont les voix PLR? En partie chez les Vert’libéraux, qui gagnent quatre points par rapport à 2015, ou Fédéraction, qui en gagne un. Mais les votes panachés bondissent aussi, signe de défiance envers les partis, puisqu’ils les privent des voix de liste. À noter que l’UDC enregistre une petite hausse de deux points de pourcentage par rapport à 2015, un mouvement peut-être lié à l’exode d’électeurs PLR. Mais pour notre sondage, l’UDC pose un problème à nos sondés. Même si le pronostic de son résultat est conforme à celui réalisé par le parti lors des élections cantonales de 2018, son niveau est certainement massivement sous estimé par rapport à son poids réel au moment des élections fédérales. Avec 3% des intentions de vote, le MCG est aussi sous-estimé, comme le PDC, plus légèrement néanmoins, dont le résultat baisserait d’un point. Pour en revenir au PLR, si sa chute se vérifie le 20 octobre, elle trancherait une hésitation sur l’interprétation des deux élections communales en septembre, celles d’Anières et de Bellevue. À cette occasion, les candidats PLR avaient mordu la poussière face à leurs rivaux alors que ces électorats leur sont traditionnellement acquis. Et la question se posait de savoir si ces échecs étaient liés à des bisbilles locales ou à un rejet du PLR en tant que tel.

Si le PLR était sanctionné, resterait à savoir pourquoi: s’agirait-il d’éventuelles séquelles de l’affaire Maudet ou de la prise en compte tardive par le parti suisse de l’émergence de la crise écologique dans l’opinion? À voir. Face à ce signal inquiétant, il ne reste en tout cas au PLR qu’une solution ces prochains jours: serrer les rangs.

Le dernier enseignement concerne la gauche. Si le sondage se vérifie, on pourrait assister à une inversion historique des forces, les Verts passant devant le PS pour la première fois lors d’une élection nationale. Au niveau cantonal, les Verts ont en effet déjà une fois pris le leadership. C’était lors des élections cantonales de 2009. Globalement, la situation de la gauche ne semble guère évoluer par rapport à il y a quatre ans. À moins qu’Ensemble à Gauche n’entre au parlement. Vu l’intervalle de confiance, ce n’est pas impossible, mais loin d’être évident. M.BN