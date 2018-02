Sur les bords de l’Arve urbaine, peuplier ne rime pas forcément avec sécurité

À midi, le quai Ernest-Ansermet se mue en boulevard à joggeurs. La fin d’après-midi, elle, voit bon nombre d’enfants fréquenter la petite place de jeux située sur les bords de l’Arve, à la hauteur du bâtiment de Sciences II. Cet espace, où se trouve également un fitness urbain, est menacé par de vieux peupliers, mal en point. De gros travaux forestiers sont programmés durant ces dix prochains jours pour sécuriser les lieux.

«Il existe un risque potentiel pour les nombreuses personnes qui fréquentent cette promenade urbaine. Une récente expertise, effectuée par un arboriste indépendant, a permis d’identifier une dizaine de peupliers âgés présentant des faiblesses mécaniques importantes», assure Roger Beer, chef du secteur arbres et forêts au Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture.

Les crues ne sont pas en cause

L’intervention, menée conjointement par la Ville de Genève et le Canton, sera ciblée, afin de minimiser les atteintes à l’environnement et les nuisances pour les riverains. Plusieurs abattages sont néanmoins prévus, et on retirera aussi une pléiade d’arbres morts de plus petite taille, qui jonchent actuellement les rives de l’Arve. Une conséquence des récentes crues qu’a connues la rivière transfrontalière? «Non, c’est plutôt le vieillissement des essences qui est en cause», indique le dendrologue.

On le sait, à Genève, on vénère les arbres comme nulle part ailleurs. Ainsi, sur le grand panneau officiel annonçant le début des travaux, une étiquette courroucée a déjà été apposée. Son texte? «Abbattre (sic) des arbres sains de plus de 150 ans pour une «aire de jeux», c’est ignoble et honteux». Les parents qui fréquentent les lieux avec leurs enfants apprécieront…

Nouvelles plantations cette année

Des mesures de replantation sont cependant prévues cette année encore. «Nous souhaitons évidemment conserver ce cordon boisé naturel, relève Roger Beer. D’autres peupliers noirs et blancs prendront donc la place des anciens, ainsi que plusieurs espèces de saules, des essences typiques des bords de rivière.» Ces jeunes pousses feront l’objet d’une attention particulière, car «elles doivent supporter les importantes variations du niveau de l’eau à cet endroit», ajoute le spécialiste.

Certains vieux troncs, jugés sans danger, seront par ailleurs conservés sur le site. Ils représentent en effet un habitat précieux pour plusieurs espèces, telles que des insectes et des champignons. D’autres visiteurs apprécient également les lieux, et notamment les saules. Une petite colonie de castors parcourt en effet les rives de l’Arve, du Bout-du-Monde à la Jonction. «On voit la trace de leur passage sur les arbres», sourit Roger Beer. (TDG)