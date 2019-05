Sur le quai Gustave-Ador, les feux seront moins bêtes

De nouveaux travaux vont être entrepris sur le quai Gustave-Ador. Le chantier qui a bouleversé l’artère depuis septembre n’a pas pu être achevé en avril comme prévu. La faute au mauvais temps qui a empêché de poser dans la chaussée les détecteurs permettant à la signalisation de réagir aux conditions effectives du trafic. C’est ce qu’a révélé le conseiller d’État chargé des Infrastructures, Serge Dal Busco, vendredi sur les ondes de Radio Lac.

Le démocrate-chrétien était opposé à l’antenne au conseiller national Christian Lüscher qui avait déploré huit jours plus tôt sur les réseaux sociaux le manque de fluidité de la circulation sur le quai. «Ajouts inutiles de feux, ondes rouges savamment orchestrées, double voie qui devient unique sur 50 mètres puis redevient double voie, écrivait ce libéral-radical. Bref, une entreprise antibagnoles déguisée en pseudo-amélioration du trafic.»

Le quai est emblématique dans la mesure où il constitue la première matérialisation de la moyenne ceinture. Encerclant le cœur de l’agglomération, ce tracé prévu par le compromis sur la mobilité de 2016 doit drainer le trafic privé et permettre d’apaiser les quartiers urbains où les transports publics et la mobilité douce devraient prévaloir. Le Département des infrastructures le confirme: la nouvelle signalisation du quai a besoin, pour détecter les mouvements du trafic, de boucles inductives qui n’ont pas encore pu être insérées dans la chaussée. «Pour pouvoir les poser, il fallait d’abord attendre la fin des travaux de revêtement et le refroidissement, pour pouvoir fraiser la chaussée, explique Roland Godel, porte-parole. Puis il faut une série de jours de beau temps sec, nécessaire pour le rebouchage par une colle.»

Les prévisions météorologiques laissent espérer que ce labeur pourra être effectué au cours de la semaine prochaine, en dehors des heures de pointe, pour limiter la gêne. Les ouvriers s’activeraient de 9 h 30 à 11 h 30 puis de 14 h à 15 h 30. La signalisation dite «intelligente» pourrait alors fonctionner pleinement dès le 20 mai. «Si tout va bien, complète Roland Godel. La mise en service sera suivie d’une phase d’observation pour voir si des adaptations sont éventuellement nécessaires.»

En attendant, le feu commandant le virage à gauche vers la rue des Eaux-Vives a été mis jeudi en mode orange clignotant. Avec des résultats positifs, semble-t-il.

Riveraine du quai, la section genevoise du TCS observe de près ces évolutions. «Nous avons bon nombre de mesures correctrices à proposer, nous attendons la fin des travaux pour les transmettre, indique François Membrez, président. Elles concernent surtout le sens de l’entrée de la ville, celui qui posait auparavant le plus de problèmes qui se sont du coup aggravés. En direction de l’extérieur, la fluidité est en revanche plutôt meilleure.» Le resserrement du trafic allant vers le pont du Mont-Blanc sur une seule voie à la hauteur de la rue de la Scie est notamment critiqué. La présélection permettant de tourner à gauche vers cette rue devrait être aussi ouverte au trafic continuant tout droit, préconise le TCS. (TDG)